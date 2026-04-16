Ruggiero Fiorella, Ayumu Ibaraki y Yusuke Suzuki, finalistas del 67º Premio Jaén de Piano. - DIPUTACIÓN DE JAÉN

JAÉN 16 Abr. (EUROPA PRESS) -

Los pianistas Ayumu Ibaraki (Japón), Ruggiero Fiorella (Italia) y Yusuke Suzuki (Japón) son los finalistas de la 67ª edición del Concurso Internacional de Piano Premio Jaén, un certamen que organiza la Diputación Provincial de Jaén y que está considerado como uno de los más antiguos que se celebran en España en esta modalidad musical. Estos pianistas han sido, a juicio del jurado que preside Albert Attenelle, los tres mejores de esta edición en la que han participado un total de 48 intérpretes de 13 países.

Este sábado, 18 de abril, actuarán en la gran final junto a la Orquesta Filarmónica de Málaga, dirigida por Salvador Vázquez, en un concierto de clausura cuyas entradas se pueden adquirir al precio de diez euros a través de la plataforma www.eventick.es y que también podrá seguirse en directo por el canal de YouTube de la Diputación, según ha indicado la institución provincial en una nota.

En la prueba definitiva, los finalistas actuarán para conseguir el primer premio de este certamen pianístico, que está dotado con 20.000 euros en metálico. Además, de la Medalla de Oro, el ganador realizará una gira de cinco conciertos, tres de ellos patrocinados por la Real Sociedad Económica de Amigos del País de Jaén, el Festival Internacional de Música y Danza 'Ciudad de Úbeda', y la Orquesta Filarmónica de Málaga en el Ciclo de Cámara del Museo Picasso de Málaga, a los que se sumarán otros dos aún por determinar.

El segundo galardón de esta edición, constará de 12.000 euros y diploma, aportados por la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) en Jaén, mientras que el tercer premio estará dotado con 10.000 euros y diploma, patrocinados por la Fundación Unicaja Jaén.

En la gran final del próximo sábado, el primer pianista en actuar será el japonés Ayumu Ibaraki (1997), que realizó sus estudios en la Escuela de Música de Tokyo, completando su formación en la actualidad con Benjamin Moser en la Hochschule de Luzerna. Ha tocado junto a la Orquesta Filarmónica de Tokyo, logrando además diversos premios, como en Imola (2015), en el VII 'Yokosuka Minoru Nojima' o en el II 'Shigeru Kawai', entre otros galardones internacionales de prestigio. En la final de este sábado interpretará el concierto para piano y orquesta n. 4 en sol mayor Op. 58, de Beethoven.

Tras este pianista, el público escuchará al italiano Ruggiero Fiorella (2002), que en la actualidad estudia con Pavel Gililov en el Mozarteum de Salzburgo y con Eliso Virsaladze en Fiesole. Comenzó sus estudios en el Conservatorio 'Luigi Cherubini' de Florencia con Giampaolo Nuti, continuando en Salzburgo con Claudius Tanski. Se ha perfeccionado de manera privada con Riccardo Risaliti, así como con Bruno Canino, Jerome Rose, Dmitri Alexeev, Robert Levin y Dina Yoffe, siendo seleccionado en 2023 para la masterclass de Alfred Brendel en Salzburgo.

Además, ha logrado gran variedad de premios en concursos nacionales e internacionales, como en el 'Iturbi' (2025), premio 'Lya De Barberis' en el FVG (2024), Venecia (2022) o en el 'Humberto Quagliata' (2021). En la gran final de este sábado ha escogido el concierto para piano y orquesta n. 4 en sol mayor Op. 58, de Beethoven.

Por último, actuará el japonés Yusuke Suzuki (1998), que realizó su máster en el Conservatoire National Supérieur de Musique de París. En la actualidad completa su formación con Romain Descharmes en el Conservatoire à Rayonnement Régional de París, habiendo estudiado previamente en la Universidad de las Artes de Tokyo y en la Escuela Superior Kyoto Horikawa.

Suzuki ha logrado premios en concursos nacionales de Japón, siendo premiado con un diploma en el Hamamatsu (2024) o dos premios en las ediciones X y XI del 'Chopin' de Asia. Para la final de este sábado ha elegido el concierto para piano y orquesta n. 2 en do menor Op. 18, de Rachmaninov.

Los tres finalistas actuarán en la gran final acompañados por la Orquesta Filarmónica de Málaga, que estará dirigida por la batuta de Salvador Vázquez. El directo en 2015 recibió el Premio 'Ciudad de Málaga' a la mejor labor musical y al año siguiente ganó el Primer Premio del Concurso Internacional de Dirección de Orquesta de Córdoba. También fue finalista en la 56ª edición del Concurso Internacional de Dirección de Besançon, elegido entre 270 candidatos de todo el mundo.

Además, ha dirigido orquestas como la Orquesta Sinfónica de Castilla y León, Orquesta Sinfónica de RTVE, Real Orquesta Sinfónica de Sevilla, Orquesta Filarmónica de Málaga, Orquesta Sinfónica de Navarra, Filarmonica Nationala Serguei Lunchevichi (Moldavia), Orquesta Sinfónica de Tenerife, Orquesta de Extremadura, Orquesta de Córdoba, Orquesta Ciudad de Granada, Orquesta Sinfónica de la Región de Murcia o la Orquestra Sinfônica de Porto Alegre (Brasil).

Vázquez ha sido director titular del Coro de Ópera de Málaga y actualmente es director artístico de la Joven Orquesta Barroca de Andalucía (JOBA). Además, también ha sido director asistente en la Orquesta Académica de la Fundación Barenboim-Said, Orquesta Joven de Extremadura y Orquesta de Extremadura. Compromisos recientes incluyen su debut en el Teatro de la Zarzuela dirigiendo la Orquesta y Coro de la Comunidad de Madrid, mientras que en 2024 fue designado nuevo director titular de la Orquesta de Córdoba.

A los tres principales galardones del 67º Concurso Internacional de Piano Premio Jaén se suman los cinco premios especiales de esta edición. Uno de ellos es el de Música Romántica, patrocinado por la Universidad de Jaén, y otro está dedicado a la Música de Cámara, ambos dotados con 8.000 euros y diploma. Este segundo galardón está patrocinado por la Universidad Internacional de la Rioja y reconoce al pianista que más destaque durante la prueba de música de cámara, en la que este año los concursantes han estado acompañados por el Cuarteto Cosmos.

Otro de estos premios especiales es el 'Rosa Sabater', que se concede al mejor intérprete de música española, que patrocina el Ayuntamiento de Jaén, con 6.000 euros y también consta de un concierto organizado por la Real Sociedad Económica de Amigos del País.

Por último, este concurso otorga el Premio de Música Contemporánea, con 6.000 euros, patrocinado por el Ministerio de Cultura, al pianista que mejor haya interpretado la obra de encargo 'Tres morillas m'enamoran', de Alberto Carretero. Asimismo, a estos galardones se sumará el Premio del Público --una escultura de bronce-- que se otorgará por votación del público asistente a la final de este certamen.