El V Salón Degusta en Jaén acoge un encuentro con más de medio centenar de empresas agroalimentarias

El V Salón Degusta de Jaén acoge un encuentro con más de medio centenar de empresas agroalimentarias. - DIPUTACIÓN DE JAÉN

JAÉN 18 Abr. (EUROPA PRESS) -

El V Salón de la Alimentación y la Gastronomía Degusta en Jaén ha abierto este sábado sus puertas en el Palacio Provincial de Ferias y Congresos de Jaén, donde se dan cita más de medio centenar de empresas agroalimentarias, de las que 50 están adheridas a la estrategia Degusta Jaén y cinco están englobadas en la marca Sabor Granada. El diputado de Agricultura y Ganadería, Javier Perales, ha asistido junto a la diputada de Medio Ambiente y Lucha contra el Cambio Climático, Isabel Uceda, a este evento que se desarrollará hasta el próximo lunes, 20 de abril.

Este salón "ha permitido a lo largo de sus diferentes ediciones dar a conocer la calidad de los productos agroalimentarios jiennenses, además de facilitar un espacio de encuentro entre profesionales de la alimentación, la gastronomía y la restauración y favorecer el establecimiento de relaciones comerciales entre los mismos", ha señalado Perales.

Según ha recogido la institución provincial en una nota, a lo largo de sus tres jornadas de duración, esta edición acogerá más de 40 actividades gratuitas que abarcarán desde degustaciones gastronómicas, hasta showcooking, encuentros comerciales y jornadas dirigidas a los profesionales, además de catas de productos, concursos, iniciativas dirigidas al público infantil y actuaciones musicales, de danza y de humor, entre muchas otras.

Este salón estará dirigido tanto este sábado como mañana domingo al público en general, mientras que la jornada del lunes, 20 de abril, estará dedicada a profesionales de la alimentación, la gastronomía y la restauración. Además de contar con una zona expositiva en la que se pueden adquirir los productos de las empresas agroalimentarias participantes, este evento dispone de una zona gastronómica en la que el público podrá degustar marisco fresco y cordero segureño, así como tapas elaboradas por restaurantes que están adheridos a Degusta Jaén.

A estas degustaciones se ha sumado hoy también la iniciativa "Desafío gastronómico", con la participación de chefs de restaurantes Degusta Jaén -Ramón Jurado, del restaurante Alfonso X El Sabio, de Cazorla; Patricia Díaz, de Ajhito; y José María Molina, de Bocao Vitango- y los influencers Carlos Alba, Daniel de Toro y Sergio López 'Niño Safaera'. Asimismo, en el marco de este salón, se llevarán a cabo catas de aceite de oliva virgen extra, vinos y quesos de Jaén, que en este sábado han contado con la participación de la Asociación de Sumilleres de Jaén y de la Denominación de Origen de Sierra Mágina y la IGP de Aceite de Jaén.

Los más pequeños tendrán especial protagonismo en este salón, con una zona de ludoteca, hinchables, talleres y juegos infantiles. Además, han podido participar esta mañana en la iniciativa Peque Chef, a cargo de Juan Casado y José Navacerrada, profesores de hostelería y de cocina, mientras que por la tarde podrán tomar parte junto a su familia en talleres de cocina, que estarán dedicados a la elaboración de productos de repostería para celíacos e incluirán un juego de catas a ciegas de productos Degusta Jaén. Además, este sábado se celebrará la final del Concurso de Cocina Degusta Jaén en Familia.

La programación de actividades de este salón incluye también hoy la actuación del joven jiennense Lucas Paulano, ganador del programa La Voz Kids 2025, así como del humorista Pepe 'El Caja', la escuela de danza 'Lidia García Escribano' y el cantautor Joselete Quesada. La quinta edición de este evento volverá a abrir de nuevo mañana domingo sus puertas, en horario de 11,00 a 19,00 horas.