El V Salón Degusta en Jaén afronta su última jornada con catas, charlas y entrega de premios

JAÉN 20 Abr. (EUROPA PRESS) -

Catas, un show cooking y entrega de premios han configurado la programación de la última jornada del V Salón Degusta Jaén, que se viene desarrollando desde el pasado viernes en el Palacio Provincial de Ferias y Congresos de Jaén. En este evento, que ha contado con la participación de más de medio centenar de empresas agroalimentarias de las provincias de Jaén y de Granada.

El diputado de Agricultura y Ganadería, Javier Perales, ha asistido a la presentación del proyecto Taller LabOleo --Laboratorio científico del aceite de oliva virgen extra-- y ha estado presente en la asamblea de Hosturjaén.

Además, el diputado de Agricultura y Ganadería ha entregado una quincena de placas con esta marca a nuevos productores, comercios y restaurantes y chaquetas a chefs recientemente adheridos a esta estrategia Degusta Jaén, promovida por la Diputación.

Perales también ha participado en la entrega de premios del XII Concurso Andaluz de Jóvenes Cocineros y Cocineras, y del I Concurso Andaluz de Jóvenes Camareros y Camareras organizados por la Federación Andaluza de Cofradías y Asociaciones Gastronómicas (Fecoan).

Junto a estas actividades, esta jornada ha incluido asimismo catas de aceites de oliva virgen extra, vinos, vermut y licores de la provincia, que ha contado con la participación de la Asociación de Sumilleres de Jaén, así como una charla sobre la iniciativa Degusta Jaén sin gluten. También se ha celebrado un show cooking con la participación de restaurantes de Degusta Jaén y Sabor Granada y Juan José Mesa, del restaurante Radis, con una estrella Michelin.