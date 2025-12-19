Santo Tomé (Jaén) inaugura su nuevo consultorio tras una inversión de más de 1,5 millones de euros

Inauguración del consultorio de Santo Tomé. - DIPUTACIÓN DE JAÉN

SANTO TOMÉ (JAÉN), 19 (EUROPA PRESS)

El municipio jiennense de Santo Tomé ha inaugurado este viernes su nuevo consultorio, tras una inversión de 1,5 millones de euros por parte del Ayuntamiento, incluidos fondos de la Diputación a través de los Planes Provinciales de Cooperación de Obras y Servicios. A esa cuantía se suman más de 52.000 euros destinados por la Junta de Andalucía para su equipamiento.

El nuevo edificio, ubicado en la Carretera de Cazorla, ha sido puesto a disposición del Servicio Andaluz de Salud (SAS), una vez obtenida la autorización definitiva como establecimiento sanitario de Atención Primaria.

Así se ha puesto de relieve en el acto, que ha contado con el alcalde, Francisco Jiménez; la delegada de Sanidad y Consumo, Elena González, y el presidente de la Diputación, Francisco Reyes, entre otros.

El regidor ha mostrado su satisfacción "por poder ofrecer a los vecinos y vecinas estas instalaciones modernas" que tienen más de 1.400 metros cuadrados y "cumplen con todos los requisitos que la Junta pedía". "Estoy muy orgulloso de abrirlas porque los vecinos y vecinas se lo merecen y el sacrificio que hemos hecho para poder tener estas instalaciones ha salido del ahorro de los vecinos", ha destacado.

Igualmente, Jiménez ha señalado la importancia que tiene este centro de salud para la comarca, puesto que desde el mismo se realizan las urgencias para otras poblaciones como Chilluévar, Solana o El Molar, entre otras, "por lo que es necesario que cubran bien estos servicios".

Por su parte, la delegada de Sanidad, Elena González, ha valorado que estas instalaciones de titularidad municipal permiten mejorar la calidad de la atención sanitaria que se presta a la ciudadanía.

Para su puesta en funcionamiento, el Área de Gestión Sanitaria Nordeste de Jaén ha realizado una inversión superior a los 52.000 euros, destinada a la ampliación y reposición de mobiliario y equipamiento sanitario. Esta inversión ha permitido adecuarlo a los actuales estándares de calidad asistencial, accesibilidad y confort.

El SAS es el responsable de la planificación y gestión de la asistencia sanitaria que se presta. El centro cuenta con un equipo de profesionales integrado por pediatra, enfermera pediátrica, matrona y trabajador social, además de la cobertura de guardias con médico, enfermero y técnico, lo que garantiza una atención continuada a la población.

También dispone de la cartera de servicios propia de un consultorio local de Atención Primaria, que incluye atención médica y de enfermería, seguimiento de pacientes crónicos, atención materno-infantil, actividades de prevención y promoción de la salud y programas de salud comunitaria.

"Esta actuación es una muestra del compromiso de la Junta con la sanidad pública en el medio rural, acercando servicios sanitarios de calidad y mejorando tanto la atención a los usuarios como las condiciones en las que trabajan los profesionales", ha dicho, no sin señalar la importancia de la colaboración con los ayuntamientos para seguir avanzando en la mejora de las infraestructuras en la provincia.

ESFUERZO MUNICIPAL

Una implicación que ha recalcado el presidente de la Diputación, quien ha elogiado al alcalde porque "ha realizado un esfuerzo muy importante para la búsqueda de financiación de cara a poder materializar este proyecto". Y es que, según ha añadido, "posiblemente sea el único centro de salud, el único consultorio que hay en Andalucía" en el que la Junta de Andalucía, que tiene la competencia "no ha puesto un solo euro en su construcción".

En este sentido, ha explicado que el Ayuntamiento de Santo Tomé haya tenido que realizar esta importante inversión de 1,5 millones de euros, con fondos propios, una cantidad que "podía haber dedicado a caminos rurales, a calles o a plazas".

Además, ha hecho hincapié en la necesidad de que estas instalaciones, una vez abiertas, tengan recursos suficientes para su funcionamiento. "Lo que hace falta es que este gran continente tenga un buen contenido, y me refiero a profesionales sanitarios", ha afirmado Reyes, que ha estado acompañado por el diputado de Infraestructuras Municipales, José Luis Agea.

En este punto, ha asegurado que "los servicios públicos básicos, como la educación, la dependencia o en este caso la sanidad, son fundamentales para la población, especialmente, la del mundo rural". De ahí que haya defendido la necesidad de "seguir apostando por la sanidad pública frente a los recortes y las privatizaciones para garantizar la igualdad para todas las personas, independientemente de donde vivan".