La Semana Internacional de la Poesía reunirá en Jaén a poetas de seis países

JAÉN 23 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Semana Internacional de la Poesía 'Miguel Hernández' arrancará el lunes, 27 de abril, su cuarta edición con la participación de escritores procedentes de seis países ---Argentina, Bolivia, Colombia, Cuba, Italia y España--.

La Fundación Legado Literario Miguel Hernández organiza esta actividad, que se llevará a cabo del 27 al 30 de abril en el Aula de Cultura del Palacio Provincial y la Biblioteca Literaria Giennense. "Esta actividad se ha convertido en un evento literario de primer nivel", ha señalado la diputada de Cultura y Deportes, África Colomo, que también ha puesto el acento en la "expectación que genera este encuentro".

Con respecto a la programación, la responsable cultural de la Administración provincial ha indicado que "además de contar con las voces de distintos poetas, se van a llevar a cabo charlas-coloquio con los propios escritores, así como presentaciones de libros y veladas musicales".

Para Colomo, se trata de "una magnífica oportunidad de disfrutar de una actividad cultural única, que está abierta a todos los públicos". Además de las distintas veladas literarias, este lunes se presentará el número 26 de la revista 'Paraíso'.

El coordinador de la Semana Internacional y director de esta publicación especializada en poesía, Juan Carlos Abril, ha incidido en la importancia de esta publicación especializada en poesía, cuyo próximo número verá la luz en marco de la Semana Internacional de la Poesía, "una combinación de lujo para esta ciudad".

La IV Semana Internacional de la Poesía arrancará este lunes --en el Aula de Cultura del Palacio Provincial-- con una lectura poética, que correrá a cargo del Alessio Brandolini (Italia, 1958) --autor de 'L'alba a piazza Navona' (1992, Premio Montale), 'Divisori orientali' (2002, Premio Alfonso Gatto), 'Poesie della terra' (2004), 'Il male inconsapevole' (2005) o 'Mappe colombiane' (2007, traducido al español como Mapas colombianos, Colombia, 2015), entre otras publicaciones--.

De igual forma, tomará parte en esta primera jornada Gabriel Chávez (Bolivia, 1972) --periodista, poeta y autor de obras como 'El agua iluminada' (2010), 'La mañana se llenará de jardineros' (2013), 'Multiplicación del sol' (2018) o 'A la sombra de tus alas & Siete parábolas' (2025)--.

El músico y poeta Raúl Alonso (Argentina, 1963) intervendrá en la segunda jornada de la Semana Internacional de la Poesía desde la Biblioteca Literaria Giennense. Este poeta argentino es autor de los poemarios 'Estación Uno' (2005), 'Urbano' (2017), 'Lo amargo por miel' (2018) y 'Buenos Aires, el ayer y el Universo' (2023).

Entre otros escritores presentes en este día, se encuentran el director de la Fundación Cultural Miguel Hernández de Orihuela, Aitor L. Larrabide --pronunciará la conferencia '1936: De la poesía amorosa al compromiso político'--; la poeta Ketty Blanco (Cuba, 1984) --autora de 'Quién anda ahí' (Polibea, 2019), y los libros de cuentos 'Caído del cielo' (Valnera, 2023) y 'Los niños perdidos de mamá' (Polibea, 2025)--.

También participará el escritor y profesor Rómulo Bustos (Colombia, 1954), autor de obras como 'Ícaro dudoso' (2023), 'Semantics of the world, selected poems' (2022), 'La pupila incesante. Obra reunida' (2016), 'Poesía escogida' (2014) u 'Oración del impuro. Obra reunida' (2004). Además de las lecturas poéticas, en el marco de esta jornada se presentará la Antología Poética de Miguel Hernández 'Mis ojos y mis manos'.

La jornada del 29 de abril, que se celebrará en la Biblioteca Literaria Giennense, contará con la presencia de la poeta jiennense Rosa Morillas --profesora titular de Literatura de los EEUU en la Universidad de Granada y autora de obras como 'De lo cotidiano' (2006) o 'Catatónico amor' (2022), entre otras-- y del escritor Rafael Saravia --autor de 'Pequeñas conversaciones' (2001-2009), 'Desprovisto de esencias' (2008), 'Llorar lo alegre' (2011), 'Carta blanca' (2013), 'El abrazo contrario' (2017) y 'Vena Amoris. Cafuné & Revolución' (2020)--.

El Aula de Cultura del Palacio Provincial acogerá la cuarta y última jornada de este evento cultural, que contará con la conferencia 'Mi experiencia como editor de poesía independiente', que pronunciará el editor Pepo Paz Saz, y con las lecturas poéticas de las escritoras Encarni Buendía, autora de los poemarios 'Hilos en la Desescalada' (2022) y 'Raíces' (2023), y de Rosana Acquaroni, autora de 'Del mar bajo los puentes' (1988, accésit del Premio Adonáis); 'El jardín navegable' (1990, 2017); 'Cartografía sin mundo' (1995, Premio de Poesía Cáceres Patrimonio de la Humanidad); 'La casa grande' (2018, Premio al Mejor Libro del Año otorgado por el Gremio de Librerías de Madrid y mención especial en los Premios Ondas 2020)--.

Además del Aula de Cultura y de la Biblioteca Literaria Giennense, la IV Semana Internacional de la Poesía trasladará este evento cultural a estudiantes de los institutos de Educación Secundaria 'Auringis', 'Virgen del Carmen' y 'Santa Catalina de Alejandría', de Jaén capital, los días 28, 29 y 30 de marzo, respectivamente.