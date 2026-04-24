El Teatro Infanta Leonor acoge el estreno del documental 'El bombardeo de Jaén'

El presidente de la Diputación, Paco Reyes, en el estreno del documental 'El bombardeo de Jaén'. - DIPUTACIÓN DE JAÉN

JAÉN 24 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Teatro Infanta Leonor ha sido escenario del estreno del documental titulado 'El bombardeo de Jaén', que narra cómo se produjo el ataque aéreo que sufrió la capital jiennense el 1 de abril de 1937 durante la Guerra Civil Española, en el que fallecieron 159 personas y más de 200 resultaron heridas.

El presidente de la Diputación, Paco Reyes, acompañado de la diputada de Cultura y Deportes, África Colomo, ha estado presente en la exhibición de este largometraje, que ha promovido la Asociación Cultural Esparteña, con la dirección de José Laso y la producción de Isabel Pereira.

El poeta Miguel Hernández y su mujer, Josefina Manresa, tienen especial protagonismo en esta cinta en cuyo rodaje han tomado parte cerca de 70 personas y que combina testimonios de víctimas con material de archivo fotográfico y documental sobre el bombardeo y grabaciones aéreas de la ciudad.

Este trabajo "es imprescindible para tomar mayor conciencia, si cabe, de la brutalidad y de la sinrazón de las guerras, conflictos que lamentablemente hoy seguimos sufriendo en diferentes partes del planeta, como puede ser en Ucrania, Irán o Gaza", ha señalado Reyes durante su intervención en este acto en el que también han estado presentes el concejal de Mantenimiento Urbano e Infraestructuras Municipales, Cementerios y Caminos Rurales del Ayuntamiento de Jaén, Francisco Javier Padorno y la vicerrectora de Cultura de la UJA, Marta Torres.

'El bombardeo de Jaén', que se basa en el libro homónimo de Juan Cuevas, persigue "arrojar más luz sobre un hecho silenciado a lo largo de casi 90 años", ha apuntado Reyes para remarcar que, a pesar de la gravedad del ataque sufrido por la población civil jiennense aquel 1 de abril de 1937, lo que ocurrió aquel día "no ha sido prácticamente contado ni investigado en profundidad".

En este sentido, este documental "pretende dar a conocer de forma rigurosa estos hechos, con el objetivo de recuperar la memoria de las víctimas y de sus familias y contribuir, con ello, a que se haga justicia y a que tomemos conciencia de la gravedad de lo ocurrido, para que no vuelva a repetirse", ha apuntado el presidente de la Diputación.

La proyección de este documental ha estado precedida por un recital de poesía a cargo de Lola Fontecha, además de la actuación de Amelia López y Rafa Hidalgo, quien se ha encargado de componer la banda sonora de este largometraje.