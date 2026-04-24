Publicado 24/04/2026 22:57

El Teatro Infanta Leonor acoge el estreno del documental 'El bombardeo de Jaén'

El presidente de la Diputación, Paco Reyes, en el estreno del documental 'El bombardeo de Jaén'.
El presidente de la Diputación, Paco Reyes, en el estreno del documental 'El bombardeo de Jaén'. - DIPUTACIÓN DE JAÉN

JAÉN 24 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Teatro Infanta Leonor ha sido escenario del estreno del documental titulado 'El bombardeo de Jaén', que narra cómo se produjo el ataque aéreo que sufrió la capital jiennense el 1 de abril de 1937 durante la Guerra Civil Española, en el que fallecieron 159 personas y más de 200 resultaron heridas.

El presidente de la Diputación, Paco Reyes, acompañado de la diputada de Cultura y Deportes, África Colomo, ha estado presente en la exhibición de este largometraje, que ha promovido la Asociación Cultural Esparteña, con la dirección de José Laso y la producción de Isabel Pereira.

El poeta Miguel Hernández y su mujer, Josefina Manresa, tienen especial protagonismo en esta cinta en cuyo rodaje han tomado parte cerca de 70 personas y que combina testimonios de víctimas con material de archivo fotográfico y documental sobre el bombardeo y grabaciones aéreas de la ciudad.

Este trabajo "es imprescindible para tomar mayor conciencia, si cabe, de la brutalidad y de la sinrazón de las guerras, conflictos que lamentablemente hoy seguimos sufriendo en diferentes partes del planeta, como puede ser en Ucrania, Irán o Gaza", ha señalado Reyes durante su intervención en este acto en el que también han estado presentes el concejal de Mantenimiento Urbano e Infraestructuras Municipales, Cementerios y Caminos Rurales del Ayuntamiento de Jaén, Francisco Javier Padorno y la vicerrectora de Cultura de la UJA, Marta Torres.

'El bombardeo de Jaén', que se basa en el libro homónimo de Juan Cuevas, persigue "arrojar más luz sobre un hecho silenciado a lo largo de casi 90 años", ha apuntado Reyes para remarcar que, a pesar de la gravedad del ataque sufrido por la población civil jiennense aquel 1 de abril de 1937, lo que ocurrió aquel día "no ha sido prácticamente contado ni investigado en profundidad".

En este sentido, este documental "pretende dar a conocer de forma rigurosa estos hechos, con el objetivo de recuperar la memoria de las víctimas y de sus familias y contribuir, con ello, a que se haga justicia y a que tomemos conciencia de la gravedad de lo ocurrido, para que no vuelva a repetirse", ha apuntado el presidente de la Diputación.

La proyección de este documental ha estado precedida por un recital de poesía a cargo de Lola Fontecha, además de la actuación de Amelia López y Rafa Hidalgo, quien se ha encargado de componer la banda sonora de este largometraje.

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