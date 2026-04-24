Montero traslada su "compromiso" a los agricultores mediante "soluciones reales" para "avanzar"

La secretaria general del PSOE-A y candidata a la Presidencia de la Junta de Andalucía, María Jesús Montero, durante su visita a Almería. - Marian León - Europa Press

NÍJAR (ALMERÍA), 24 (EUROPA PRESS)

La secretaria general del PSOE-A y candidata a la Presidencia de la Junta de Andalucía, María Jesús Montero, ha manifestado su "claro compromiso" a la hora de "ofrecer soluciones reales a quienes se juegan tanto" en la agricultura porque "cuando el campo andaluz cuenta con apoyo, nuestra tierra y su gente avanzan".

Así lo ha señalado en un apunte en la red social 'X' recogido por Europa Press tras haber visitado la feria Expolevante-Níjar, en Almería, desde donde se demuestra "con una fuerza extraordinaria" cómo Andalucía "produce, exporta, innova y compite".

Tras su asistencia a esta feria de agricultura, Montero ha valorado "el talento, el esfuerzo y la capacidad de un sector" que desde Almería "ha sabido situarse a la vanguardia de Europa y avanzar en sostenibilidad".