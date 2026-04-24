Por Andalucía respalda la manifestación del 1 de mayo en Cádiz, donde la ciudadanía "se juega sus derechos"

Los cabezas de lista en la candidatura de Por Andalucía al Parlamento de Andalucía por la provincia de Cádiz, Esperanza Gómez y Jorge Rodríguez, junto a las responsables de CCOO y UGT en Cádiz, Inma Ortega y Paula Fernández, respectivamente. - POR ANDALUCÍA

CÁDIZ 24 Abr. (EUROPA PRESS) -

Los cabezas de lista en la candidatura de Por Andalucía al Parlamento de Andalucía por la provincia de Cádiz, Esperanza Gómez y Jorge Rodríguez, han mostrado este viernes su respaldo a las direcciones provinciales de CCOO y de UGT con la convocatoria de manifestación por el 1 de mayo, Día Internacional de los Trabajadores, donde la ciudadanía "se juega sus derechos".

En un encuentro con las secretarias provinciales de CCOO y UGT, Inma Ortega y Paula Fernández, respectivamente, los candidatos andalucistas han dejado patente el respaldo a una convocatoria que "va más allá" de la mera reivindicación sindical".

En ese sentido, Esperanza Gómez ha señalado que esta manifestación del 1 de mayo "tiene que ver también con la defensa de la democracia" en un momento en el que "está especialmente amenazada por todo lo que está sucediendo internacionalmente y en nuestro país, con el Partido Popular y con Vox".

La cabeza de lista por Cádiz ha recordado que, en vísperas del inicio de la campaña electoral para las elecciones andaluzas, es "fundamental" animar a la gente a acudir "por la defensa de su modo de vida y de sus derechos", un espacio para pedir "una vivienda justa, sanidad y educación", y advirtiendo que "a día de hoy, tener empleo no te garantiza poder vivir donde quieres y poder vivir dignamente, porque los precios están totalmente desorbitados".

Gómez ha aludido a un modelo del Partido Popular que "ha convertido las casas, que han dejado de ser un derecho y se han cometido en un lujo para muchos gaditanos y gaditanas", y ha animado a la ciudadanía a secundar la movilización porque "es la defensa por sus derechos, por sus tierras, por su futuro".

En la misma línea, el número dos en la candidatura de Por Andalucía y coordinador provincial de IU Cádiz, Jorge Rodríguez, ha incidido en la importancia del llamamiento de los sindicatos, considerando que se habla de "derechos, libertad y democracia", además de "vivienda".

"No tiene sentido salir a la calle a reivindicar sin poner de manifiesto que lo que nos estamos jugando en Andalucía son los derechos y las libertades de los próximos cuatro años", ha aseverado.

Rodríguez ha apuntado a la movilización del 1 de mayo, al igual que en la próxima campaña electoral, como "una oportunidad de la ciudadanía de salir a la calle a reivindicar en defensa propia, en defensa de nuestros derechos, en defensa del derecho a una vivienda digna que el Partido Popular nos ha negado en los últimos ocho años".

El coordinador provincial ha afirmado que en Cádiz y en su provincia "se pone manifiesto que el Partido Popular no ha puesto ni una sola solución sobre la mesa a los dos principales problemas que, todas las encuestas y todas las opiniones públicas dicen que tiene la ciudadanía, como la vivienda y la sanidad, ambas competencias exclusivamente de la Junta de Andalucía".

"Estamos aquí para reivindicar, proteger los derechos y para hablarle a la gente de sus problemas y proponer soluciones y revertir el modelo privatizador del Partido Popular en la sanidad", afirmando que "cuando Juanma Moreno dice que va a seguir haciendo lo que está haciendo va a significar que en Cádiz va a faltar personal, que se va a seguir privatizando, como se privatizó la zona centro, que han mandado a la gente al hospital de Pascual".

Desde las centrales sindicales, la secretaria provincial de CCOO, Inma Ortega, ha señalado que el 1 de mayo sigue siendo "un día de recuerdo para aquellos mártires que mataron por defender las ocho horas y por defender condiciones laborales más dignas". Así, ha apuntado que "después de siglo y medio, los sindicatos, los trabajadores en su conjunto, seguimos defendiendo la democracia, en un momento y en un contexto como el actual".

Ortega se ha referido a "las lesiones" del Gobierno de la Junta de Andalucía, que tiene "importantes competencias" en lo que es el Estado del Bienestar y en pilares fundamentales de la democracia, recordando que para su sindicato "es fundamental la defensa de la sanidad pública, de la enseñanza pública, de la dependencia".

"Yo no me harto de repetir que este país conquistó la enseñanza pública, la sanidad pública y las pensiones, cuando era un país muchísimo más pobre. No pueden venir los que vienen a venderle a la gente que esto no es sostenible, es totalmente sostenible", ha defendido Ortega, asegurando que lo que se está dando en este momento en Andalucía es "una venta de lo público a lo privado".

En nombre de UGT, la secretaria provincial, Paula Fernández, ha hecho hincapié en que este ha sido "un año muy difícil" y que será "todavía más difícil dependiendo de lo que pase el 17 de mayo". "Estamos aquí porque, aparte de nuestros derechos laborales, vemos que están en peligro también los derechos sociales, que están muy vinculados a nuestros derechos laborales", ha sostenido.

Fernández ha hecho un llamamiento a la ciudadanía para lograr una manifestación "multitudinaria", señalando que van a intentar, "por todos los medios, que sigamos avanzando como sociedad".