Vilches (Jaén) celebrará en septiembre el III Máster de Pesca Deportiva y se afianza como "referente" de la disciplina

Presentación del III Máster de Pesca Deportiva. - DIPUTACIÓN DE JAÉN

VILCHES (JAÉN), 14 (EUROPA PRESS)

Vilches (Jaén) acogerá los próximos 26 y 27 de septiembre el III Máster de Pesca Deportiva, que viene a consolidar a este municipio como "referente nacional" en esta disciplina.

Así se ha puesto de relieve en la presentación de esta competición, que se desarrollará en el pantano del Guadalén, en la que han participado el alcalde, Adrián Sánchez, y la diputada de Igualdad y Juventud, María Dolores Ruiz, entre otros.

En esta cita se concederán 8.500 euros en premios, que se repartirán entre los 15 pescadores que más peso en género recojan. El primer galardón tiene una dotación económica de 3.000 euros; el segundo, de 2.000 y el tercero, de 1.000 euros, mientras que el resto oscilarán entre los 600 euros y los 120 euros.