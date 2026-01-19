El 061 habilita el teléfono 953001149 para familiares de afectados del accidente de Adamuz (Córdoba) fuera de Andalucía

Familiares de los pasajeros del tren procedente de Puerta de Atocha y con destino Huelva, acuden a la estación de trenes de Huelva. A 19 de enero de 2026, en Huelva (Andalucía, España)- Clara Carrasco

CÓRDOBA 19 Ene. (EUROPA PRESS) -

El centro de emergencias sanitarias 061 ha habilitado el número de teléfono 953001149 para informar a los familiares de afectados de fuera de Andalucía en el accidente registrado este domingo tras el descarrilamiento de dos trenes de alta velocidad a la altura de la localidad cordobesa de Adamuz, que ha ocasionado al menos 39 fallecidos y 152 heridos, según el último balance del Ministerio de Hacienda.

Según informa en sus redes sociales el 112, perteneciente a la Agencia de Emergencias de Andalucía, adscrita a la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta, los familiares de afectados por el accidente residentes en Andalucía pueden contactar directamente con el 061 para recabar información sobre los hospitalizados.

Por su parte, Adif ha dispuesto puntos de atención a familiares de los afectados en las estaciones de Huelva, Córdoba y Madrid y ha habilitado el teléfono 900 101 020. Por su parte, la compañía Iryo ha habilitado el número 900 001 402.