El 112 advierte de la posible llegada a Jaén y Córdoba de humo de los incendios forestales de otros puntos de España

Incendio en la presa del Burguillo (Ávila)/ARCHIVO - CHT

JAÉN 27 Jul. (EUROPA PRESS) -

Las condiciones meteorológicas de las próximas horas podrían favorecer el desplazamiento del humo procedente de los incendios forestales que afectan a la Comunidad de Madrid, Ávila y Toledo, lo que hará que pueda apreciarse en algunos puntos de las provincias de Jaén y Córdoba.

Según ha informado el servicio de emergencias 112, la posible presencia de humo en el ambiente no implica un riesgo directo para la población en general. No obstante, desde el centro de coordinación advierten de que sí puede provocar molestias puntuales, especialmente en personas con enfermedades respiratorias, mayores, niños y otros colectivos sensibles.

Ante esta situación, y como medida de precaución, la EMA 112 recomienda a la ciudadanía mantener las puertas y ventanas cerradas en caso de que se perciba el humo de forma intensa. Asimismo, se aconseja evitar la realización de actividades físicas prolongadas al aire libre mientras dure la presencia del humo en la zona.

De igual modo, las autoridades piden prestar una especial atención a las personas que padezcan enfermedades respiratorias o alergias, y recuerdan la importancia de consultar con los servicios sanitarios en caso de que aparezcan síntomas o se agraven los ya existentes. También se insta a la población a informarse siempre a través de los canales oficiales.

Por último, desde el servicio 112 se ha detallado que se mantiene un seguimiento continuo de la evolución de la situación. En caso de que fuera necesario, se adoptarían nuevas medidas y se informaría puntualmente de ello a la ciudadanía.