El 112 coordina más de 500 incidencias en la provincia de Jaén durante el puente del primero de mayo

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JAÉN 4 May. (EUROPA PRESS) -

La Agencia de Emergencias de Andalucía (EMA-112) ha gestionado 528 incidencias en la provincia de Jaén durante el puente del Primero de Mayo, comprendido entre las 15,00 horas del pasado 30 de abril hasta las 00,00 horas de este lunes.

Las asistencias sanitarias (270) y las actuaciones relacionadas con la seguridad ciudadana (74) han constituido los principales motivos de activación del servicio, según ha informado en una nota la Junta.

Asimismo, se han atendido incidencias de tráfico (54), incendios (27), situaciones vinculadas al bienestar animal (26) y accidentes de circulación (25). En menor medida se han coordinado también anomalías en servicios básicos (once), rescates y salvamentos (ocho) y solicitudes de servicios sociales (una), entre otras cuestiones.

El domingo 3 de mayo ha sido la jornada de mayor demanda del servicio en Jaén con 163 incidencias atendidas. Cifras muy similares se alcanzaron el viernes 1 de mayo (153), sábado 2 de mayo (149) y el jueves 30 de abril (63).

Las emergencias coordinadas en Jaén suponen el 5,94 por ciento de las que se han gestionado en toda Andalucía y que ascienden a 8.884. Desde el punto de vista territorial, Jaén ha sido la segunda provincia con un puente festivo más tranquilo, pues solo Huelva (521) registró menor número.

Las provincias con mayor número de incidencias en este periodo han sido Sevilla (2.185), Málaga (2.024), Granada (1.118), Cádiz (1.110), Almería (709) y Córdoba (689).

En cuanto a las capitales de provincia, Jaén ha sido también la segunda más tranquila con menor número de incidencias (105), junto a Cádiz (97). La ciudad de Sevilla es la que ha coordinado un mayor número de requerimientos, con 1.021 emergencias, seguida por Málaga (679), Córdoba (383), Almería (185) y Huelva (170).

Por franja horaria, el momento de más actividad en las salas del 112 ha sido la comprendida entre las 13,00 y las 14,00 horas del 1 de mayo, cuando se llegaron a coordinar hasta 177 incidentes en una hora.

La ciudadanía puede recurrir al teléfono único ante una emergencia en materia sanitaria, de extinción de incendios y salvamento, seguridad ciudadana y protección civil. Con una sola llamada a este número gratuito y fácil de recordar vigente en todo el territorio europeo, se puede acceder a las ayudas necesarias ante cualquier situación de urgencia y emergencia las 24 horas del día los 365 días del año.

Se trata de un servicio de atención multilingüe que ofrece atención a los usuarios en inglés, francés, alemán, árabe y ucraniano, además de en español. De esta forma, garantiza la cobertura de todas las situaciones de emergencia que se produzcan en Andalucía independientemente de la procedencia o idioma de la persona que solicite la asistencia.