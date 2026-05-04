Arias (PP) dice que el Ayuntamiento de Huelva "no va a permitir que Montero se ría de los onubenses" con el AVE a Faro

Archivo - El portavoz del grupo municipal PP y portavoz del equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Huelva, Felipe Arias, en una imagen de archivo. - AYUNTAMIENTO DE HUELVA - Archivo

HUELVA 4 May. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del grupo municipal del PP en el Ayuntamiento de Huelva, Felipe Arias, ha dicho este lunes que "no van a permitir" que "el Partido Socialista se ría de los onubenses con el AVE a Faro (Portugal)", después de que la secretaria general del PSOE-A y candidata a la Presidencia de la Junta de Andalucía, María Jesús Montero, se haya comprometido en su programa electoral al "desarrollo de la conexión ferroviaria de alta velocidad Huelva-Faro".

Así, el también portavoz del equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Huelva ha manifestado que "no todo vale en campaña" y que "no se puede mentir gratuitamente con ese cinismo e hipocresía", lamentando que "la candidata María Jesús Montero viene a prometer lo que nos ha negado como vicepresidenta del Gobierno".

Arias ha respondido así a esta propuesta recogida en el documento del programa electoral socialista, consultado por Europa Press, donde el PSOE-A destaca que apuesta por el "desarrollo de la conexión ferroviaria de alta velocidad Huelva-Faro, como proyecto estratégico de conexión internacional para el suroeste peninsular".

"No solo nos negó el AVE a Sevilla, sino también sistemáticamente ha negado el AVE a Faro", ha afirmado Arias antes de añadir que "con el Gobierno", en la Cumbre Hispano-Lusa celebrada en el núcleo de La Rábida, "no lo priorizaron" y que "siempre han estado en contra de un proyecto que ha tenido el apoyo del Gobierno portugués, de los ayuntamientos de Huelva, Sevilla y Faro y las cámaras de comercio"

Al respecto, ha reiterado que "desde el Gobierno de España", con ella como vicepresidenta, "también han negado esa infraestructura tan necesaria para conectar a Huelva con Portugal".

"Por tanto, desde el Ayuntamiento de Huelva no solo no vamos a permitir que se rían de los onubenses, sino no que no vamos a permitir que sigan maltratando a esta ciudad ni humillándola, como quisieron hacer también con la máxima institución desde el Congreso y desde el Senado, donde hemos ido sistemáticamente a reclamar lo que merece esta provincia", ha concluido.