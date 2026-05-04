El PP acusa al PSOE de "dar la espalda" a la seguridad en la provincia de Málaga "por razones ideológicas"

Archivo - La presidenta del PP de Málaga, Patricia Navarro, en una imagen de archivo. - PP - Archivo

MARBELLA (MÁLAGA), 4 (EUROPA PRESS)

La presidenta del PP de Málaga, Patricia Navarro, ha reprochado al Gobierno de España que su apuesta por la seguridad en la provincia "brilla por su ausencia" y ha acusado al PSOE de "dar la espalda" a las mejoras en esta materia "por razones ideológicas", al tiempo que ha advertido de que "el número de infracciones penales ha crecido un 30% en Málaga desde que Pedro Sánchez es presidente".

Así lo ha expuesto en Marbella (Málaga) durante una reunión con concejales de seguridad, donde ha destacado que los delitos penales han aumentado de los 78.209 de 2018 a un total de 104.234 en 2025, de manera que los asesinatos pasan de 21 a 26; los secuestros casi se han duplicado al subir de nueve a 17, mientras que las violaciones casi se multiplican por cinco.

En este marco, Navarro ha hecho alusión a "normativas que, lejos de frenar este tipo de comportamientos, lo que ha hecho es alentarlos y generar esa impunidad que se traduce en estos datos, pasando de 37 a 171 violaciones". Así, ha criticado que el Ejecutivo de Sánchez y Marlaska "no den prioridad a la seguridad, sino que le dan la espalda por razones ideológicas".

Así, les ha exigido "más recursos y medios humanos y materiales en la provincia". "Eso es lo que tiene que hacer una sociedad democrática como la nuestra, con ciudadanos que viven en libertad gracias a quienes velan por ella", ha manifestado la dirigente 'popular', quien ha subrayado que "el déficit de agentes en la provincia supera los 1.200, tal y como alertan los sindicatos, con 700 policías y 550 guardias civiles menos".

En este punto, ha considerado que "el aumento de la criminalidad es directamente proporcional a la dejación de funciones y a los ataques que el sanchismo hace a los jueces y fiscales para intentar tapar la corrupción dentro de sus filas y dentro de su propio Gobierno".

"El PSOE ha estado más pendiente estos años de tapar, de enmascarar y de intentar confundir a la opinión pública que de reforzar la seguridad y de atajar el aumento de la criminalidad, especialmente en el eje mediterráneo andaluz; amparando conductas mafiosas incluso en el seno del Gobierno y del partido", ha aseverado.

Así, Navarro ha advertido de que "la gran aportación del Gobierno de Pedro Sánchez para el Campo de Gibraltar y la Costa del Sol es que ya podamos ver, con absoluta impunidad, cómo las narcolanchas ya campan a sus anchas por toda nuestra costa; también por la Axarquía; esa ha sido la involución en materia de seguridad".

Además, ha señalado el "esfuerzo doble y triple" que tienen que hacer las plantillas actuales para dar cobertura a este aumento de la criminalidad y ha señalado, igualmente, "el esfuerzo por parte de los ayuntamientos para sacar plazas de policías locales que sirvan para paliar este deficit".

Por el contrario, ha valorado la "apuesta integral por la seguridad" del Gobierno de Juanma Moreno, "una apuesta de 360 grados", marco en el que ha hecho alusión a la gestion de las emergencias y de las catástrofes naturales, como las inundaciones o el gran apagón del que se ha cumplido un año, con instrumentos como la Agencia de Emergencias de Andalucía, "que ha situado la seguridad en el primer orden de la agenda política y de gobierno, tal y como se ha demostrado en los últimos temporales o en el trágico accidente de Adamuz".

Así, ha reivindicado el compromise de Juanma Moreno "para contribuir a que Andalucía sea una región más segura" y ha afirmado que "desde el PP seguiremos reclamando ese necesario refuerzo de medios materiales y humanos para paliar el deficit y que nuestros agentes tengan mejores dotaciones y condiciones para ejercer su trabajo".

"Para garantizar la Libertad necesitamos a quienes velan por ella y que no se vea menoscabada por quienes vienen a delinquir o a distorsionar nuestra convivencia", ha concluido Navarro.

