PSOE de Sevilla afea a Moreno que la educación privada vive una "floreciente primavera" en detrimento de la pública

Protesta ante el IES 'Julio Verne' de Sevilla. - PSOE

SEVILLA 4 May. (EUROPA PRESS) -

El número dos de la candidatura del PSOE de Sevilla al Parlamento andaluz en las elecciones del próximo 17 de mayo, Rafael Recio, ha denunciado públicamente este lunes, a las puertas del IES 'Julio Verne' de Sevilla capital, la "floreciente primavera de los centros privados" a costa del "gélido invierno" al que, según ha criticado, el presidente del PP-A y del Gobierno andaluz, Juanma Moreno, tiene "condenada" a la pública.

Así lo ha trasladado el candidato socialista en una atención a medios junto al portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Sevilla, Antonio Muñoz, en la que, según ha explicado el partido en una nota, ha sostenido que las políticas del Gobierno de Moreno "están desmantelando la educación pública para que puedan crecer exponencialmente los centros privados y concertados".

"Lo estamos viendo en Primaria y Secundaria, con la eliminación de 3.000 aulas públicas, recortes en las plazas públicas de FP, menos recursos para atención a alumnado con necesidades específicas y el estrangulamiento de las universidades públicas por falta de financiación, como es el caso de la Universidad de Sevilla, que ha tenido que plantear un plan de ajustes con recortes", ha abundado Rafael Recio.

Tanto el candidato socialista como el portavoz municipal han apoyado una protesta convocada por la AMPA del citado instituto 'Julio Verne' ante el "recorte" de una FP de necesidades especiales, "un nuevo revés a la educación pública".

Según ha incidido Rafael Recio, el balance de los más de siete años de gobierno de Juanma Moreno se traduce en una "floreciente primavera" para la educación "concertada y un gélido invierno para la pública".

Además, el candidato socialista ha apuntado que lo que Moreno llama "ruido o lío, es la realidad: menos recursos, menos aulas y menos oportunidades", así como ha acusado al presidente y candidato del PP-A de rehuir "el debate público para evitar hablar de los problemas reales de los andaluces".

De igual modo, y en referencia a la situación de las universidades públicas, Rafael Recio ha asegurado que "es contradictorio que, con el mayor presupuesto de la historia", éstas estén "en la calle protestando y aplicando recortes, mientras proliferan centros privados sin control ni garantías de calidad".

"El futuro de Andalucía no puede construirse debilitando la educación pública para hacer negocio la privada", ha señalado Rafael Recio, quien, frente a ello, ha reivindicado el "compromiso del PSOE por reforzar la educación pública con medidas concretas como la reducción de ratios en Primaria para mejorar la calidad de la enseñanza, la ampliación de la plantilla docente con estabilidad, el impulso de una FP fuerte y conectada al mercado laboral, y una universidad pública que recupere su papel como ascensor social". "El talento debe depender del esfuerzo, no de la billetera", ha subrayado.

Por su parte, el portavoz socialista de Sevilla capital, Antonio Muñoz, ha incidido en que "las políticas de Moreno Bonilla siempre se traducen en lo mismo: un revés tras otro a la educación pública".

"Mantener la línea de Pino Montano es clave para garantizar una oferta educativa consolidada y con éxito en la inserción laboral del alumnado", ha agregado Antonio Muñoz, quien ha advertido de que "eliminar recursos donde funcionan es condenar oportunidades".