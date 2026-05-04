El PSOE se compromete "a revertir la infrafinanciación de la UMA"

La portavoz del PSOE de Málaga y candidata número dos al Parlamento, Ana Villarejo, la secretaria de Educación del PSOE de Andalucía y candidata, Patricia Alba, y el secretario general de JSA, Alberto Jimena, en reunión con la Plataforma UMA x la Pública. - PSOE

MÁLAGA 4 May. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del PSOE de Málaga y candidata número dos al Parlamento andaluz, Ana Villarejo, y la secretaria de Educación del PSOE de Andalucía y candidata, Patricia Alba, han mantenido un encuentro con la Plataforma UMA x la Pública para abordar la situación de la Universidad de Málaga y trasladar "el compromiso" socialista con la universidad pública.

A la reunión también ha asistido el secretario coordinador del área de Universidad, Innovación y Sostenibilidad del PSOE de Málaga, José Damián Ruiz Sinoga.

Villarejo ha criticado que el Gobierno de Juanma Moreno "tiene una estrategia clara: defender la universidad privada y debilitar poco a poco la universidad pública". "Desde el Partido Socialista no lo vamos a permitir", ha apostillado.

En este sentido, ha advertido de que "la UMA está infrafinanciada, tiene falta de recursos y falta de apoyo", una situación que, según ha señalado, "no puede seguir así porque hay muchos universitarios y universitarias que dependen de la universidad pública para construir su futuro".

"La universidad pública siempre ha sido igualdad, futuro y oportunidad, y tiene que seguir siéndolo", ha subrayado Villarejo, al tiempo que ha defendido que "el mayor instrumento de igualdad que tenemos hoy en día en Andalucía se llama universidad pública".

También ha asegurado que el próximo 17 de mayo "hay dos modelos claros": "el modelo de Juanma Moreno, donde mandan el dinero y las privatizaciones, y el modelo de María Jesús Montero, que defiende lo público y va a defender la UMA por encima de todas las cosas".

Por su parte, Alba ha explicado que el encuentro con la Plataforma UMA x la Pública tiene como objetivo "escuchar sus reivindicaciones y propuestas, hablar del futuro de la universidad y trasladar compromisos concretos por parte del PSOE".

Así, ha anunciado que, si el Partido Socialista gana las elecciones andaluzas del próximo 17 de mayo, "derogará la Ley Andaluza de Universidades, conocida como LUPA, porque se ha aprobado sin el consenso de la comunidad universitaria". "Nosotros vamos a hacerlo escuchando a todas y cada una de las partes que forman la universidad", ha señalado.

De igual modo, ha avanzado que el PSOE "garantizará un sistema de financiación estable que asegure la viabilidad de la universidad pública andaluza y que alcance el 2% del Producto Interior Bruto", con el objetivo de dotarla de "la seguridad y los recursos que necesita y que ahora mismo no tiene".

Como tercera medida, Alba ha defendido "la necesidad de impulsar un gran pacto por la universidad pública y por la ciencia, que permita coordinar la oferta universitaria pública con la formación superior pública y responder a la demanda real de cada provincia".

"Venimos a hablar de universidad, pero también de talento, oportunidades y futuro para esta tierra", ha manifestado y ha incidido en que "el futuro de Andalucía pasa por garantizar que la universidad pública cuente con todos los recursos que necesita, que sea fuerte y autónoma, y ese es el compromiso del Partido Socialista".

