El 38 Congreso Nacional OPC lanza en Córdoba un mensaje de confianza en el futuro del sector MICE

Matilde Almandoz interviene, junto a Arturo Bernal, durante la inauguración del congreso. - OPC SPAIN

CÓRDOBA 19 Feb. (EUROPA PRESS) -

La 38 edición del Congreso Nacional de Organizadores Profesionales de Congresos (OPC) Spain, que ha sido inaugurada este jueves en el Palacio de Congresos de Córdoba, ha enviado un "mensaje de confianza hacia el futuro del sector", destacando el valor y la importancia de los congresos y reuniones profesionales presenciales.

A este respecto, desde la organización del congreso se ha informado en una nota que el sector MICE (turismo de congresos, reuniones y eventos corporativos) "también se ha visto afectado por las incidencias meteorológicas de las últimas semanas y por las consecuencias en la movilidad derivadas de los problemas ferroviarios y, en concreto, del trágico accidente de Adamuz (Córdoba)".

Sin embargo, la propia celebración "contra viento y marea" del Congreso Nacional de OPC Spain, que se prolongará hasta el próximo sábado, "es una muestra de que el sector es resiliente, y manteniendo todo el programa enviamos un mensaje positivo hacia el futuro en un momento en el que es clave transmitir confianza", según ha señalado la presidenta de OPC Spain, Matilde Almandoz, quien ha intervenido en la inauguración junto al consejero de Turismo, Arturo Bernal; el alcalde de Córdoba, José María Bellido; la delegada de Turismo de la Diputación de Córdoba, Narci Ruiz, y la responsable de OPC Andalucía, Cristina García.

INNOVACIÓN Y COMPETITIVIDAD

Bajo el título 'La innovación, palanca de la competitividad del OPC', el Congreso Nacional OPC Spain reúne en Córdoba a todos los agentes y operadores implicados en la labor de organización de congresos, reuniones y eventos. Ante más de 250 profesionales inscritos y más de 40 ponentes, el congreso ofrecerá una programación "diversa y dinámica", con conferencias, mesas redondas, presencia de socios comerciales o visitas técnicas, con la que todos los asistentes podrán continuar su aprendizaje y establecer contactos dentro de su labor profesional.

Las ponencias y las aportaciones del CEO de Totem Branding, Andy Stalman; de Natalia Bayona, de ONU Turismo; de Ainhoa Serrano, de Iberia, y de David Vico, desde la filosofía, junto a profesionales del sector con más de 20 años de experiencia en la industria, entre otros, son el distintivo de calidad de un evento que, además, tendrá prácticas de resolución de crisis en vivo o 'workshops' para encontrarse con el MICE andaluz.

"El programa está pensado para ofrecer una visión completa del sector en la actualidad, desde la innovación hasta los retos que también suponen los avances tecnológicos frente a la importancia del factor humano y generando conversación entre los agentes con más experiencia y aquellos que llegan con la frescura de las nuevas iniciativas", según ha señalado Almandoz.

En el congreso se va a debatir sobre la importancia de la presencialidad de los eventos, de la capacidad de estas citas para convertirse en un legado para las ciudades que las acogen y de la necesidad de apostar por la innovación para la mejora de la competitividad de las empresas organizadoras de congresos.

"El futuro pasa por la innovación y la competitividad", es decir, para que "las empresas organizadoras de congresos y reuniones profesionales puedan renovarse, incorporar la mirada de otros sectores, variando formatos, buscando convertir la experiencia congresual en un legado para las ciudades donde se desarrollan", según ha apuntado la presidenta de OPC Spain.

APOYO INSTITUCIONAL

Por su parte, el consejero de Turismo y Andalucía Exterior, Arturo Bernal, ha subrayado que la región está consolidada como destino "seguro, de futuro y de oportunidades" en el sector de congresos y eventos, que, según ha afirmado, es una prioridad en la estrategia de la Marca Andalucía. "Hablamos de un visitante que nos ayuda a gestionar la estacionalización, impulsado la economía local y la creación de puestos de trabajo. Es el profesional que llega por trabajo y que, tras vivir la experiencia, decide volver rendido al 'Andalusian Crush'".

El alcalde de Córdoba, José María Bellido, por su lado, ha agradecido el ejemplo que el congreso da con su propia celebración para un sector "fundamental e insustituible" para la economía de Córdoba. "Este congreso es especialmente importante porque nos abre una ventana de optimismo y de futuro, tras semanas muy difíciles para Córdoba", ha señalado Bellido, quien también ha recordado la importante oferta de la ciudad como destino MICE con el Palacio de Congresos y el Centro de Exposiciones, Ferias y Convenciones de la ciudad.

Finalmente, la delegada de Turismo de la Diputación de Córdoba, Narci Ruiz, ha destacado el "importante impacto" del congreso en la provincia de Córdoba como destino MICE y ha valorado que su celebración supone "un estímulo importante para seguir adelante". Ruiz ha elogiado que el propio programa del evento persiga la reflexión sobre la sostenibilidad y la responsabilidad social.

CÓRDOBA, DESTINO MICE

El 38 Congreso OPC Spain cuenta con Turismo Andaluz como patrocinador principal y el patrocinio del Ayuntamiento de Córdoba, a través del Instituto Municipal del Turismo, también de la Diputación de Córdoba, a través del Patronato Provincial de Turismo y el Foro MICE.

Hasta el próximo sábado 21 de febrero, esta cita pone a Córdoba en el epicentro del sector MICE. Córdoba "es una combinación única de patrimonio histórico e infraestructuras con carácter, lo que la convierte en el destino ideal para este sector".