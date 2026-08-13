El 40 Festival de Folklore de Baza (Granada) reúne músicas de Argentina, Sudáfrica, Indonesa, Colombia y Murcia

Cartel del 40 Festival Internacional de Folklore que se celebra el 15 y 16 de agosto en la ciudad granadina con acceso gratuito para el público asistente. - AYUNTAMIENTO DE BAZA

BAZA (GRANADA), 13 (EUROPA PRESS)

El campo de fútbol de la Alameda de la ciudad granadina de Baza acogerá los días 15 y 16 de agosto, sábado y domingo, en ambos casos desde las 21,00 horas y con acceso gratuito, una nueva edición, la número 40, del Festival Internacional de Folklore de Baza (FIF), que este año reúne músicas de Argentina, Sudáfrica, Indonesia, Colombia, la región de Murcia y la propia Baza.

El Ayuntamiento ha dado a conocer este jueves este evento, organizado por el Grupo Municipal de Coros y Danzas, cuenta con el patrocinio del Ayuntamiento de Baza, de la Diputación de Granada, y de la Fundación Caja Rural. En su preparación colaboran además Festifolk España, la FEAF y la Agrupación de voluntarios de Protección Civil.

La cuarenta edición del FIF Baza trae a la ciudad cinco agrupaciones, cuatro internacionales y una nacional, a las que se une el grupo bastetano. La primera gala de folklore, el sábado 15 de agosto, subirá al escenario, y por este orden, al grupo de Coros y Danzas "Virgen de los Peligros", de Aljucer, en Murcia; al Real African Warriors, de Sudáfrica, país que visita este festival por primera vez; y al Grupo Municipal de Coros y Danzas de Baza.

El domingo 16 de agosto será el turno para el Show Dance "Cuerpos en Movimiento", de Colombia; para el Ballet Karsa Seni, de Indonesia, que también es la primera vez que viene a Baza; para el Ballet Municipal de Folclore "Rumicani", de Argentina; y, de nuevo, para el Grupo Municipal de Coros y Danzas de Baza.

La presentación del FIF Baza 2026 ha corrido a cargo del alcalde de la ciudad, Pedro J. Ramos, junto con el concejal de Cultura, José Gabriel López, y el director del evento, Diego Alonso. Así, han dado a conocer las novedades que presenta el Grupo Municipal para esta ocasión.

Destaca entre ellas el nuevo vestuario para las danzas flamencas de todos los integrantes de la agrupación, que ha sido financiado por el Ayuntamiento y que están confeccionando Sandra Bonal y Consuelo Herrera. Serán 26 chicas, 17 chicos y diez músicos los que compongan la representación bastetana, a las que se suman la encargada de vestuario y la directora de baile, en total 53 personas. Para esta edición se suman chicas chicas al cuerpo de baile.

El Festival Internacional de Folklore surgió en 1986 con carácter nacional y como Festival de Coros y Danzas de Baza. En 1989 alcanza la internacionalidad. Hasta 1993 se desarrolló dentro de la programación de la Feria de septiembre, trasladándose después al mes de agosto.

El evento ha pasado por distintos escenarios de Baza como la Alcazaba, la caseta municipal, el Parque de la Constitución, el solar de la antigua estación y el campo de fútbol Alameda, que vuelve a ser sede en esta ocasión.