Unos 40 técnicos de Adif trabajan en la reparación de las vías en Adamuz (Córdoba) tras el siniestro con 45 fallecidos

Imágenes de las obra de reparación de la vía en Adamuz tras el siniestro, a 29 de enero de 2026, en Córdoba (Andalucía, España). - Madero Cubero - Europa Press

ADAMUZ (CÓRDOBA), 30 (EUROPA PRESS)

Un equipo humano conformado por cerca de 40 técnicos del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) trabajan desde este jueves en la reparación de la vía del tren a su paso por el término municipal cordobés de Adamuz tras el siniestro ferroviario del domingo 18 de enero que causó 45 fallecidos y más de 120 heridos debido al descarrilamiento de un tren Iryo, dirección Madrid, con el que colisionó lateralmente un tren Alvia, dirección Huelva, que posteriormente se salió de la vía y registró el mayor número de víctimas.

Al respecto, fuentes del Ministerio de Transportes han detallado que los medios desplegados hasta el momento por Adif en el lugar son una veintena de vehículos y diferente maquinaria especializada para la reparación de la infraestructura, la vía y la electrificación.

En este sentido, han informado de que en la zona afectada por el accidente ferroviario ya se están desarrollando trabajos para recuperar el servicio, tanto en la vía como en las instalaciones de electrificación.

Entre otras operaciones, se ha iniciado la retirada de traviesas y carriles inservibles sobre la plataforma ferroviaria, al tiempo que ya se preparan acopios de materiales que se emplearán en la reconstrucción y se acondicionan caminos de servicio.

En cuanto a la electrificación, han apuntado que se desarrollaron trabajos previos para el futuro tendido de la catenaria de vía 1, con la instalación de anclajes, conductores eléctricos y otros elementos de la catenaria (ménsulas).

Con anterioridad a disponer de la autorización judicial del Tribunal de Instancia e Instrucción número 2 de Montoro, responsable de la investigación del siniestro ferroviario y que llegó el miércoles, se avanzó en actividades complementarias para "agilizar al máximo los plazos y la recuperación del servicio", como el acopio de materiales y la reparación de algunos elementos de la catenaria en las proximidades.