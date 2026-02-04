Archivo - El 90% de la flota pesquera andaluza se encuentra inactiva por el temporal y el paro biológico. - MARC ROS - Archivo

SEVILLA 4 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Federación Andaluza de Asociaciones Pesqueras (Faape), José María Gallart, ha explicado este miércoles que el 90% de la flota pesquera andaluza se encuentra inactiva por el temporal y por el paro biológico.

En declaraciones a Europa Press, el presidente de la Faape ha indicado que el sector pesquero realiza un "paro biológico todos los años durante un mes para la regeneración de la biomasa". Esta medida de suspensión temporal de la actividad es un período de veda, diseñada para regenerar especies, caladeros o frenar plagas. Además, permite que las poblaciones de peces se recuperen, se reproduzcan y el ecosistema marino se restaure, asegurando así la sostenibilidad de la pesca a largo plazo.

En concreto, Gallart ha detallado que el Mediterráneo (zona de Almería y Granada) se encuentra en paro biológico desde este pasado 1 de febrero hasta el próximo 5 de marzo. La otra zona del Mediterráneo (Málaga) suele hacer el paro biológico en mayo o junio, ha señalado el presidente, apuntando que "actualmente se encuentra activa, siempre y cuando el temporal lo permita".

En cuanto al Golfo de Cádiz (Cádiz y Huelva), el presidente de la Faape ha asegurado que "no se encuentran en paro biológico pero que debido al temporal una gran parte de la flota permanece amarrada estos días".

Por otro lado, en cuánto al abastecimiento a mercados de pescado, el presidente ha remarcado que "no hay problema de abastecimiento de pescado, ni lo habrá, ya que en otros puntos de la geografía española la actividad pesquera no ha parado".

AYUDAS TEMPORAL JUNTA DE ANDALUCÍA A PESCADORES

En relación al paro generalizado de la flota pesquera andaluza por el temporal, la Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía ha informado que ha recibido "la petición de ayuda del sector en una mesa de interlocución celebrada la semana pasada donde se habló de la posibilidad de estudiar ayudas para las paradas".

En este sentido, el Gobierno andaluz ha añadido que está "intentando flexibilizar para ayudar lo máximo posible aunque, es cierto, que las paradas con ayudas tienen un mínimo y un máximo de semanas de parada", ha puntualizado.

Por último, la consejería ha afirmado que tiene prevista otra reunión en los próximos días con el sector, confirmando de este modo, "el contacto constante con los pescadores con la intención de ayudar en lo máximo posible".