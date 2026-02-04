COAG asegura que hay pérdidas de cabezas de ganado a causa del temporal en Andalucía

Archivo - Vacas sueltas en el campo. Imagen de Archivo. - EUROPA PRESS - Archivo

SEVILLA 4 Feb. (EUROPA PRESS) -

El secretario de Organización de COAG Andalucía, Antonio Rodríguez, ha asegurado este miércoles que el temporal está ocasionando la pérdida de cabezas de ganado en Andalucía, como "corderos y chivos pequeñitos que sufren más estas temperaturas".

En declaraciones a Europa Press, el secretario de Organización de COAG Andalucía ha explicado que "estamos ante un invierno de verdad y esto tiene sus consecuencias". Además, ha resaltado que "en ganadería no estamos preparados para estos temporales" y ha señalado que "necesitamos más naves y más cobertizos donde meter los animales".

En este sentido, Rodríguez ha subrayado que a consecuencia del temporal se encuentran "animales estresados que provoca una bajada de las defensas y, por tanto, más enfermedades". Así, "una cosa lleva a la otra, pero sin invierno no tenemos nada", ha añadido.

Ante esta situación, desde COAG han apuntado que los ganaderos están actuando "echando paja seca en las camas, desinfectando con productos de desinfección y con cal en polvo y extremando el cuidado de animales con forraje y pienso".

Por otro lado, el secretario de Organización ha hecho referencia a los problemas de acceso a las explotaciones y ha indicado que "los ganaderos están pidiendo ayuda a las administraciones más cercanas para que los animales no se queden sin abastecimiento de comida". Asimismo, "la respuesta en líneas generales está siendo buena", ha destacado.

Por último, aunque la previsión no es clara, desde COAG se han mostrado "esperanzadores" y esperan que "en unos días puedan retomar la actividad con normalidad". Además, de cara al al próximo invierno esperan estar "mejor preparados para afrontar situaciones similares de la mejor manera posible", ha concluido.