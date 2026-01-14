Abandona en Granada un carrito de supermercado con tres kilos de marihuana al ser sorprendido por Policía Local

Agente de la Policía Local de Granada con el carrito que portaba marihuana - PERFIL DE LA POLICÍA LOCAL EN LA RED SOCIAL X

GRANADA 14 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local de Granada ha detenido a un hombre de 52 años al que sus agentes sorprendieron abandonando al parecer un carrito de supermercado con el que había salido de un portal de un edificio de la zona norte de la capital granadina en el que llevaba unos tres kilos de marihuana en una bolsa de plástico que portaba junto con otras con restos de ramas y hojas.

En un mensaje difundido a través de redes sociales, consultado por Europa Press, la Policía Local de Granada ha indicado que una unidad del Grupo de Apoyo a las Patrullas de Barrio prestaba servicio cuando observó a un hombre "salir de un portal empujando un carrito de supermercado lleno de bolsas de basura". Al percatarse de la presencia policial, lo habría abandonado para marcharse apresuradamente.

El comportamiento levantó las sospechas de los agentes que comprobaron su contenido descubriendo que en su interior había "restos de ramas y hojas de marihuana" y, en una de ellas, casi 2.980 gramos de esta sustancia estupefaciente. Tras una búsqueda continuada, el individuo fue localizado y detenido.