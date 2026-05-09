Abascal critica "falta de apoyo a la Guardia Civil" y acusa al Gobierno de que "los culpables salgan impunes"

Acto de campaña de Vox en Linares, Jaén - ÁNGEL DÍAZ/ EUROPA PRESS
LINARES (JAÉN), 9 (EUROPA PRESS)
El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha iniciado el acto de campaña celebrado este sábado en Linares (Jaén) recordando a los dos guardias civiles fallecidos en Huelva y acusando al Gobierno central de "falta de apoyo" y de permitir, según ha dicho, que "los criminales huyan a carcajadas y con absoluta impunidad".
En relación con la "inmigración masiva", Abascal ha retado al Presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a que "si tiene huevos, que salga y que diga que tiene a los españoles detrás de todos los extranjeros que están llenando nuestro país por la invasión migratoria". Abascal ha afirmado que la única "solución es no mirar a otro lado y sentar a Sánchez en el banquillo para que pague por sus corrupciones".
Además, ha cargado contra el Presidente de la Junta y candidato a la reelección del PP-A, Juanma Moreno, afirmando que "podía dedicarse a otra cosa, porque hacen falta políticos valientes y un gobierno en la Junta de Andalucía con la valentía suficiente para enfrentarse a la mafia que gobierna en España".