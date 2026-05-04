Abascal denuncia que España es "líder en pobreza infantil" mientras "extranjeros irregulares reciben ayudas sociales"

Santiago Abascal en un acto de campaña en Motril, Granada - EUROPA PRESS

MOTRIL (GRANADA), 4 (EUROPA PRESS)

El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha señalado que su partido "se opondrá a la regularización masiva e ilegal" y ha reiterado su mensaje de "prioridad nacional", defendiendo que "España es para los españoles y para quienes llevan mucho tiempo trabajando y cotizando de forma legal", al tiempo que ha acusado al Gobierno central de haber convertido al país "en líderes de la pobreza infantil", mientras, según ha afirmado, "millones de extranjeros en situación irregular reciben ayudas sociales que no llegan a los españoles".

Durante un acto celebrado en Motril (Granada) con motivo de las elecciones andaluzas del próximo 17 de mayo, ha defendido la necesidad de "una España con esperanza", en la que "agricultores, ganaderos, pescadores y transportistas, quienes ponen la comida en la mesa, estén por delante de los demás". En este contexto, ha sostenido que "el primer problema de los españoles tiene nombre y es Pedro Sánchez Castejón".

Ante ello, ha criticado el deterioro de las infraestructuras y de los servicios públicos, afirmando que "España tiene las vías férreas o inexistentes o destruidas, las carreteras llenas de baches y socavones y la sanidad colapsada". Abascal ha explicado que "a los españoles se les está discriminando en el acceso a las ayudas sociales y en el acceso a la vivienda pública", criticando que el Gobierno Central "pretende combatir la prioridad nacional basándose en la idea de igualdad ciudadana, cuando los españoles no pueden ser discriminados en su propia patria".

Por otra parte, Abascal ha advertido de que Sánchez no solo "está dispuesto a robar a los españoles la democracia", sino también "las elecciones de 2027", al acusarle de "manipular el censo electoral" mediante la nacionalización de inmigrantes. En este sentido, ha afirmado que el Gobierno "estaría dispuesto a robarnos los comicios" al "regalar lo más valioso que tienen los españoles, que es su nacionalidad", y ha añadido: "Primero los regularizan, después los nacionalizan para que griten 'Viva Pedro Sánchez' y para que voten".

Asimismo, ha asegurado que el próximo 17 de mayo Andalucía también decidirá "si el presidente de la Junta, Juanma Moreno, sigue sentado de brazos cruzados viendo pasar el tiempo o si realmente se pueden impulsar cambios como en Castilla y León, Extremadura y Aragón". En este sentido, ha reivindicado las medidas acordadas por Vox en estas comunidades, como "los impuestos más bajos de España, la oposición a Mercosur y al Pacto Verde, y el rechazo a la regularización masiva e ilegal impulsada por Sánchez".

Además, ha criticado al presidente de la Junta de Andalucía y candidato del PP-A a la reelección al asegurar que "lleva siete años gobernando y no ha cambiado absolutamente ninguna de las políticas del Partido Socialista". Además, ha reprochado tanto a Moreno como al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, que se preocupen "menos de que la gente se indigne con Sánchez" y "más de evitar que Sánchez les robe las elecciones de 2027".

En este contexto, el presidente de la formación verde ha hecho hincapié en que "los andaluces ya habéis soportado demasiado, habéis vivido en carne propia esa corrupción del socialismo andaluz". "Eso no va a volver a pasar", ha afirmado.

Al hilo de lo anterior, ha afirmado que el próximo 17 de mayo "no nos jugamos tanto porque de ninguna manera el Partido Socialista que robó a los andaluces durante 40 años, ni con Adelante Andalucía, ni con cualquiera de esos partidos, va a ser capaz de tener una mayoría después de estas elecciones".

Por otro lado, el líder de Vox también se ha referido al asesinato de una mujer en Esplugues de Llobregat y ha acusado a políticos y periodista de "desproteger y ocultarlo". "Hemos visto cómo la única manada de violadores de las que conocemos las caras es la de unos españoles. Pero después de eso no ha habido más que manadas y manadas por todas partes atacando a mujeres y no conocemos ninguna cara", ha señalado

"En definitiva, no vamos a perder la esperanza en que los políticos actúen con sentido común y en que los españoles sean los primeros en su propia patria. Eso es lo que nos han robado y eso es lo que yo os prometo que vamos a recuperar si nos seguís apoyando", ha concluido el presidente de Vox.