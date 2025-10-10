Abascal espera que Trump "sea capaz de distinguir entre España y Sánchez" tras apostar por expulsarla de la OTAN

El presidente de Vox, Santiago Abascal, este viernes en declaraciones a los medios en Sevilla, ante la sede del Parlamento de Andalucía. - Rocío Ruz - Europa Press

SEVILLA 10 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha mostrado este viernes su confianza en que "el Gobierno de Estados Unidos sea capaz de distinguir entre España y el gobierno de Pedro Sánchez", por lo que ha deseado que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, "sea capaz de tener paciencia y que Sánchez no nos haga más daño", acerca de su petición de expulsar a España de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) por considerar que está "rezagada" en su compromiso de incrementar el porcentaje de su PIB que va a gasto militar.

"A mí solo me lleva a la reflexión que, creo, comparten la inmensa mayoría de los españoles: es que Sánchez se tiene que ir ahora; no mañana, ahora", ha sostenido el líder de Vox en una comparecencia informativa en Sevilla, ante la sede del Parlamento de Andalucía.

Ha calificado al presidente del Gobierno de "una auténtica calamidad para España", de manera que su permanencia en La Moncloa supone "un problema para los españoles y un problema gravísimo para nuestra seguridad", riesgo que ha atribuido "al extremismo de Pedro Sánchez en política internacional", por lo cual "no es capaz de llegar a acuerdos con nuestros aliados".

Ha advertido que ese aislamiento internacional de Sánchez "puede tener consecuencias muy negativas para nuestra seguridad, consecuencias muy negativas para Ceuta y Melilla, para las islas Canarias", ya que ha argumentado que en estos momentos "las referencias internacionales de Sánchez son China, Lula, Petro y los aplausos de Hamás".

Abascal ha considerado que "en algunas cosas precisamente el Gobierno de Estados Unidos ha demostrado que es capaz de distinguir". Ha apuntado que hubo "una referencia positiva a España" en la rueda de prensa que dio Trump el jueves junto al primer ministro de Finlandia, Alexander Stubb.

Esa alusión positiva la ha concretado en las afirmaciones que hizo para "la recuperación de la conmemoración del aniversario de Cristóbal Colón, que va a sustituir al de los pueblos indígenas que trajo Biden" y en ese contexto ha indicado que "se refirió a la gloria de España y al intento de evangelizar y de llevar a Jesucristo por todo el orbe".