Abascal sobre la "vaca talismán" de Moreno:"Preferiría una virgen, pero nos encomendamos a la voluntad de los andaluces"

1087136.1.260.149.20260514135418 El presidente de Vox, Santiago Abascal, en un acto de campaña en Priego de Córdoba - EUROPA PRESS

PRIEGO DE CÓRDOBA (CÓRDOBA), 14 (EUROPA PRESS)

El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha criticado este jueves al presidente de la Junta de Andalucía y candidato a la reelección del PP-A, Juanma Moreno, por "encomendarse" en Córdoba a una vaca para tratar de lograr la mayoría absoluta, algo que ya hizo en 2018 y en 2022.

"Yo preferiría encomendarme a una virgen o a un cristo, pero en todo caso nos encomendamos a la voluntad de los andaluces", ha añadido Abascal en una atención a los medios de comunicación en Priego de Córdoba (Córdoba).

Preguntado por el apoyo de los trabajadores del sector primario a su partido, el dirigente de Vox ha señalado que "la gente del campo sabe muy bien, más allá de lo que diga Moreno, que Vox es el único partido que está defendiendo sus intereses en Bruselas".

"Puede decir misa pero muchos andaluces y españoles saben que miente", ha sentenciado.

En esta misma línea ha asegurado que el PP lleva "décadas engañando a los agricultores" al apoyar, junto con el PSOE el Pacto Verde y Mercosur, algo que asegura "ha criminalizado el campo y la acción de ganaderos y de agricultores".



