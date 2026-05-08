Abierto el procedimiento de contratación para el director artístico de la candidatura de Granada 2031

Archivo - Expectación en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Granada tras la elección como finalista de la ciudad para la Capitalidad 2031 el 13 de marzo de 2026. - EUROPA PRESS - Archivo

GRANADA 8 May. (EUROPA PRESS) -

El Consorcio Granada Capital Europea de la Cultura 2031 ha abierto el proceso público de contratación para la Dirección Artística del Programa Cultural de Granada 2031, una figura estratégica para la elaboración y definición de la propuesta cultural definitiva con la que la ciudad concurrirá a la fase final de selección europea.

Con esta convocatoria, el consorcio pone en marcha uno de los procesos técnicos más relevantes de esta etapa, tras superar la primera fase de selección para optar a la Capitalidad Europea de la Cultura en 2031.

La contratación responde además a las recomendaciones realizadas por el comité de expertos europeo, que instó a la ciudad a reforzar la claridad y coherencia curatorial del programa artístico y cultural de la candidatura.

EN DETALLE

La dirección artística tendrá como principal misión definir y desarrollar el concepto cultural global de Granada 2031, articulando un programa contemporáneo y conectado con la identidad cultural de la ciudad y su dimensión europea.

Asimismo, deberá impulsar redes de colaboración nacionales e internacionales, coordinar propuestas multidisciplinares y contribuir al diseño de los grandes hitos culturales vinculados a la candidatura.

El proceso se realizará mediante convocatoria pública bajo los principios de mérito, capacidad, igualdad, concurrencia y transparencia, a través de un contrato menor de servicios con duración hasta el 31 de diciembre de 2026, coincidiendo con la culminación de la fase final de presentación oficial de la candidatura.

El plazo mínimo de presentación de solicitudes será de diez días hábiles desde su publicación en la Plataforma de Contratación del Estado.

La convocatoria establece un perfil profesional altamente especializado, priorizando la experiencia acreditada en dirección artística, comisariado y gestión de proyectos culturales de relevancia nacional e internacional.

Asimismo, se valorará especialmente la trayectoria en proyectos europeos, la capacidad de liderazgo, la creación de redes culturales y el desarrollo de iniciativas vinculadas a la innovación, la sostenibilidad, la inclusión social y la igualdad.

Entre los requisitos exigidos destacan la titulación universitaria, una experiencia mínima de cinco años en el ámbito cultural contemporáneo y el dominio acreditado de castellano e inglés.

También se tendrá en consideración el conocimiento del tejido cultural de Granada y su proyección internacional.

"PASO ADELANTE"

El portavoz del equipo de gobierno, Jorge Saavedra, ha destacado que "la apertura de este proceso supone un nuevo paso adelante en el compromiso de Granada con un proyecto cultural ambicioso, participativo y conectado con Europa".

Afirma que "desde el Consorcio Granada 2031 se continúa trabajando para cumplir todos los requisitos y recomendaciones establecidos dentro del proceso europeo".

Junto a ello, la Junta de Gobierno Local ha dado luz verde a la incorporación de dos técnicos de gestión que se integrarán en la estructura del Consorcio Granada Capital Europea de la Cultura 2031.

Estas incorporaciones buscan reforzar la coordinación administrativa, la planificación estratégica y el desarrollo operativo de las distintas líneas de trabajo vinculadas a la candidatura.