Abascal sospecha de "actividad fraudulenta" tras detectarse un error en la web de Correos por el voto con correo

Abascal tacha de "actividad fraudulenta" el error de la web de Correos y acusa de "tercermundización" del sistema - EUROPA PRESS

MONTILLA (CÓRDOBA), 8 (EUROPA PRESS)

El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha asegurado que el error detectado en la web de Correos para pedir el voto, que ha obligado a ampliar el plazo hasta este viernes a las 14,00 horas, "acrecienta sus sospechas contra las actividades fraudulentas del Partido Socialista".

Así lo ha indicado este viernes en una atención a los medios en Montilla (Jaén) en respuesta a las preguntas de los periodistas sobre la petición de información de la Junta Electoral Central (JEC) a la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos tras detectarse durante un tiempo deshabilitado el enlace en la página web de Correos para solicitar el voto por correo, "al considerar que el plazo había finalizado".

Asimismo, Abascal ha relacionado este hecho con la "tercermundización" que a su juicio viven los servicios públicos que ha señalado como "colapsados".

En este sentido, ha criticado la red de carreteras andaluzas afirmando que "están fallando como consecuencia de la corrupción, de la falta de mantenimiento y provocan la muerte de compatriotas". También ha achacado "problemas de cobertura telefónica". "Yo tengo una sensación de tercermundización de las instituciones públicas en España, de que todo va peor cuando más impuestos se pagan", ha apuntado Abascal.

El dirigente nacional de Vox ha concluido subrayando que los servicios públicos "deberían usarse para lo esencial", es decir, "la sanidad, la seguridad en las calles y en primer lugar, para los nuestros".

