Acepta seis años de cárcel tras intentar matar a un conocido con un machete en el paseo del Salón de Granada

El acusado de intentar matar a un hombre con un machete sale de la Real Chancillería de Granada. - EUROPA PRESS

GRANADA 17 Feb. (EUROPA PRESS) -

El acusado de intentar matar con un machete, en septiembre de 2022, a un conocido en el paseo del Salón de Granada ha reconocido este martes los hechos ante el tribunal y ha aceptado una condena de seis años de cárcel.

El agresor se enfrentaba inicialmente a una petición fiscal de 12 años de prisión por un delito de asesinato en grado de tentativa, si bien defensa y Fiscalía han llegado a un acuerdo por el que los hechos han sido calificados como tentativa de homicidio, con la consecuente rebaja en la pena privativa de libertad.

La sentencia, que ya es firme tras este acuerdo de conformidad, ha sido leída en la sala de vistas de la Sección Primera de la Audiencia Provincial evitando que el juicio haya tenido que celebrarse.

El ataque se produjo sobre las 21,30 horas del 6 de septiembre de 2022, cuando la víctima se encontró con el procesado cuando paseaba por el paseo del Salón. Ambos se conocían con anterioridad y entablaron una conversación, según consta en el escrito de acusación provisional de la Fiscalía, al que ha tenido acceso Europa Press.

En un momento dado, la víctima se apartó para orinar en unos matorrales y el acusado se lo recriminó. Seguidamente, sacó de un bolso un machete y le asestó dos golpes.

Uno de ellos fue en el abdomen y el otro en el muslo de la pierna derecha, y le dijo "tú ya estás muerto". La víctima huyó apresuradamente para evitar una nueva agresión y fue asistido por viandantes que se encontraban en las inmediaciones del lugar.

Como consecuencia de estos hechos sufrió dos heridas incisas en la pared abdominal y en el muslo derecho por las que tuvo que ser intervenido quirúrgicamente.

Además de la pena prisión, ha sido condenado a la prohibición de comunicarse o acercarse a menos de 200 metros de la víctima durante dos años y a que le indemnice en 29.640 euros por las lesiones sufridas.