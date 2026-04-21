Un acertante de Nerja (Málaga) gana 5,5 millones de euros en el sorteo de la Bonoloto de este martes

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MADRID 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

Un boleto sellado en la localidad malagueña de Nerja ha sido agraciado con un premio de 5.557.897,33 euros en el sorteo de la Bonoloto celebrado este martes, 21 de abril, cuya combinación ganadora ha estado formada por los números 23, 46, 21, 25, 31, 1. El número complementario es el 20 y el reintegro, el 0. La recaudación ha ascendido a 3.303.792,50 euros.

De Segunda Categoría (cinco aciertos + Complementario) existen tres boletos acertantes que han sido validados en la Administración de Loterías nº 1 de Santoña (Cantabria) situada en Cervantes, 5; en la nº 2 de Paracuellos del Jarama (Madrid), situada en C.C. "Miramadrid" Avda. Juan Pablo II s/n. y en el Despacho Receptor nº 53.910 de Mula (Murcia), situado en Avda. de los Mártires, 24.