La actividad sísmica en Granada se ralentiza tras siete terremotos leves, dos de ellos sentidos por la población. - IGN

GRANADA 21 Ago. (EUROPA PRESS) -

La actividad sísmica en Granada y su área metropolitana se ha ralentizado este viernes de madrugada con siete terremotos, dos de ellos en Armilla --2,2 y 1,6 de magnitud--. El de mayor intensidad ha tenido su epicentro en Gójar, donde el temblor ha sido de 2,4 de magnitud. El de Armilla de 2,2 y el de Gójar han sido los dos únicos terremotos sentidos por la población.

Son los datos recogidos por el Instituto Geográfico Nacional (IGN) consultados por Europa Press. Además de en Armilla y Ogíjares, se han registrado terremotos leves en Churriana de la Vega (1,8), La Zubia (1,7) y Alhendín (1,9).

Este pasado jueves, una veintena de terremotos se sucedieron en el marco del episodio sísmico que atraviesa Granada capital y su área metropolitana. El mayor sobresalto tuvo lugar a las 2,15 horas de la madrugada cuando un sismo de magnitud 3,4 mbLg y epicentro en Dílar llegó a despertar a algunos vecinos de varias localidades, si bien el temblor no tuvo la intensidad y consecuencias de los dos de 4,8 Mw registrados en la madrugada del pasado sábado y en la mañana del martes.

La investigadora del Instituto Andaluz de Geofísica, Mercedes Feriche, ha expresado que esta serie sísmica "no sabemos si va a seguir durante unos días, si va a durar semanas o meses". En la comparativa con la de 2021, Feriche ha expuesto que estamos "ante una serie sísmica que ha tenido ya varios terremotos de magnitud relevante", punto en el que ha recordado que en estos últimos días ya son cinco los seísmos de magnitud 4 o superior, los mismos que hace cinco años en el entorno de Atarfe.

"En 2021 el primer terremoto ocurrió un sábado y cinco días después en una sola noche ocurrieron tres seguidos de magnitud superior a 4, muy parecido a lo ocurrido en esta semana", ha explicado. Feriche ha señalado que la actividad sísmica responde a las características geológicas de la zona de La Vega de Granada y ha indicado que "debajo de Granada, hay una serie de fallas porque la cuenca se está hundiendo, y esta falla a veces se mueve una sola, con un terremoto principal y sus réplicas", mientras que "en otras ocasiones, esta falla al moverse, desequilibra las colindantes y se van moviendo otras fallas también pequeñitas, dando lugar a otra serie de terremotos".

"En la depresión de Granada, que abarca Granada y toda su área metropolitana, es normal que siga habiendo actividad sísmica", ha señalado, y ha añadido que, en el episodio actual los investigadores "no sabemos si se trata de una sola serie, cosa que pensamos que no va a ser, sino de varias fallas que se están moviendo y con varias series asociadas a cada una de esas fallas, tal y como ocurrió, porque cada vez se parece más, a lo que ocurrió en Atarfe y en Santa Fe en el año 2021".

Feriche ha insistido en que los investigadores "no tienen una bola de cristal" sobre durante cuánto tiempo se van a suceder los terremotos; y en cuanto a si podría haber seísmos de magnitudes más fuertes a 4,8 Mw --los dos más intensos de los últimos días-- ha dicho que "como poder, puede, pero es improbable".