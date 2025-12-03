Sanz respalda la "legalidad" de los contratos sanitarios del SAS en Almería ante las críticas del PSOE por "corrupción"

El consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, interviene en la segunda jornada de Pleno del Parlamento de Andalucía. - Francisco J. Olmo - Europa Press

SEVILLA 3 Dic. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, ha respaldado este miércoles la "legalidad" de los contratos sanitarios realizados desde el Servicio Andaluz de Salud (SAS) frente a las críticas del PSOE, que ha acusado a la Junta de emplear dinero público en "privatizaciones corruptas" y en contratos con empresas investigadas en el caso 'Mascarillas' de Almería.

Durante su comparecencia en el Pleno del Parlamento andaluz, Sanz ha rechazado las acusaciones de los socialistas y ha asegurado que tanto en Almería como en el resto de provincias andaluzas la "legalidad", la "seguridad jurídica" y la "transparencia" están "garantizadas" en cuanto a la contratación de material sanitario por parte del SAS.

"Así seguirá siendo mientras el presidente sea Juanma Moreno", ha contestado Sanz al diputado autonómico del PSOE Mario Jiménez, a quien ha acusado en relación a este asunto de "pinchar en hueso" si bien para el parlamentario socialista la cuestión ha "pinchado en diente", en alusión al lenguaje odontológico encriptado que, según la causa, emplearían los investigados del caso 'Mascarillas' para referirse al supuesto cobro de comisiones a partir de supuestos contratos irregulares en la Diputación de Almería.

En cualquier caso, Sanz ha afeado a la bancada socialista el trasfondo de cuestión parlamentaria ante la situación que atraviesa la formación dirigida por Pedro Sánchez en el ámbito estatal. "Hay que tener mucho desparpajo para venir a este Parlamento con un secretario de Organización en la cárcel y hablar aquí de corrupción", ha criticado.

Por su parte, Jiménez ha afeado los "mangazos indecentes" que, según ha dicho, daba la "mafia de Almería con la contratación de productos sanitarios durante la pandemia" a raíz del contrato de urgencia de más de dos millones de euros ejecutado por la institución provincial y que se investiga como origen de la trama de supuestas 'mordidas'.

"El PP de Almería es un pozo de corrupción desde que el PP de Andalucía ha estado sacando agua podrida durante los últimos 30 años", ha recriminado el parlamentario del PSOE, quien ha acusado al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, de no haber "movido un dedo" ante un caso que se destapó en junio de 2021, con una primera fase en la que se detuvo al expresidente tercero Óscar Liria.

Para Jiménez, la investigación judicial revela un "comportamiento criminal" y no "aislado" que revela cómo "los alcaldes del PP tienen cientos de miles de euros en fundas de almohadas" y al exvicepresidente segundo Fernando Giménez se le encuentran "armas en los cajones" de su vivienda, todo ello mientras "miles de almerienses pierden el sueño porque el dinero de la sanidad pública se destina a privatizaciones corruptas".

Desde el PSOE consideran que la investigación ha desvelado "una A-92 de la corrupción" en la que se ponen de manifiesto "contratos muy sustanciosos de la Junta de Andalucía con la mafia de Almería" que, según Jiménez, se da "casualmente desde consejerías lideradas por consejeros de Almería", lo que, a su juicio, convertiría "el caso Almería en el caso PP de Andalucía".