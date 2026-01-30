Adelante Andalucía afea la "chulería" de Óscar Puente por defender que lo hace "bien" con "46 muertos en una semana"

El portavoz de Adelante Andalucía y su candidato a la Presidencia de la Junta de Andalucía, José Ignacio García, durante una entrevista concedida a Europa Press. A 16 de enero de 2026, en Sevilla (Andalucía, España). (Foto de archivo). - María José López - Europa Press

SEVILLA 30 Ene. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Adelante Andalucía, José Ignacio García, ha rechazado este viernes la "chulería" en la que, en su opinión, puede incurrir el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, al defender que "lo está haciendo especialmente bien" cuando se han registrado "46 muertes en una semana", en referencia a las 45 víctimas del accidente ferroviario registrado en Adamuz (Córdoba) el 18 de enero, y al joven maquinista que murió dos días después en el accidente de un tren de la red de cercanías de Cataluña que se produjo en el término barcelonés de Gelida.

En una atención a medios en el Parlamento andaluz, el portavoz de Adelante se ha pronunciado así a preguntas de los periodistas después de que el ministro Óscar Puente defendiera este pasado jueves, durante su comparecencia en el Senado para abordar dichos accidentes ferroviarios, y en respuesta a las continuas peticiones de dimisión por parte del PP, que a los 'populares' les molesta que haga su trabajo "muy bien".

Al respecto de estas declaraciones, José Ignacio García se ha preguntado "cómo se puede decir que lo estoy haciendo especialmente bien con 46 muertos la última semana", y ha agregado que desde Adelante están "siendo muy responsables" en lo que tiene que ver con el accidente de Adamuz, pero "chulería tampoco" admiten.

"Responsabilidad e investigación", ha reclamado el portavoz de Adelante a propósito del accidente, e "investigación hasta el final", ha indicido, para advertir a continuación de que "si ha habido responsabilidades políticas por una mala gestión, tienen que caer esos responsables políticos", ha abundado José Ignacio García.

De igual modo, preguntado por la misa funeral que este pasado jueves se ofició en Huelva en memoria de las víctimas del siniestro de Adamuz, el también portavoz del Grupo Mixto-Adelante Andalucía en el Parlamento andaluz ha valorado "la tranquilidad, la serenidad y la responsabilidad" que, a su juicio, se respiró en dicho acto, y que es algo que "el pueblo andaluz lo llevamos por bandera", según ha defendido.

En esa línea, José Ignacio García ha reivindicado ese "saber estar en los sitios" que, en su opinión, caracteriza a los andaluces, que "sabemos estar" en "momentos de reconocimiento" y "de luto, de recogimiento y de respeto a las víctimas", al igual que "cuando son los momentos de reivindicar", que también "llegarán" tras este accidente, ha agregado.

De hecho, el portavoz de Adelante ha considerado que "es el momento de hacer preguntas", y ha indicado que desde su formación están "siendo muy críticos" y exigen "una investigación hasta el final" sobre lo sucedido, y que ésta "sea independiente", sin "control de ningún partido".

No obstante, José Ignacio García ha indicado que "hay que respetar los momentos, y un funeral" como el de este jueves, y "como ha demostrado el pueblo de Huelva, no era el momento de ponerse a reivindicar nada", según ha defendido el portavoz de Adelante.