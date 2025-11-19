Adelante Andalucía "no se fía ni se cree" las "promesas" de Montero sobre la reforma de la financiación autonómica

SEVILLA 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

La parlamentaria del Grupo Mixto-Adelante Andalucía, Begoña Iza, ha indicado este miércoles que en su partido "no se fían ni se creen" a la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda del Gobierno de España, María Jesús Montero, en relación a los "anuncios" y las "promesas" que está realizando esta semana sobre la reforma pendiente del sistema de financiación autonómica.

En rueda de prensa en el Parlamento, la diputada de Adelante Andalucía se ha pronunciado así a preguntas de los periodistas después de que Montero trasladara a los consejeros autonómicos de Hacienda el pasado lunes en la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) su intención de presentar una propuesta de nuevo modelo de financiación en los próximos dos meses.

"No nos creemos a la ministra Montero ahora", ha comentado la representante de Adelante sobre esta cuestión en la que cree que "está todo en el aire", y sobre la que se pregunta "qué va a aportarle a Andalucía" el modelo de financiación que presente la también secretaria general del PSOE-A y candidata a la Junta en las próximas elecciones andaluzas.

Begoña Iza ha subrayado que fue el entonces Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero quien promovió el actual modelo de financiación que "es injusto para Andalucía", lo que le ha llevado a preguntarse "cómo vamos a fiarnos ahora del PSOE".

En esa línea, ha criticado que, "entre unos y otros, entre el PP y el PSOE, han tenido 40 años para establecer un modelo justo con Andalucía", pero "no les importa la financiación", según ha opinado la diputada, que ha agregado que "esa es la conclusión" a la que llegan desde Adelante, la de que "ni al PP ni al PSOE les interesa de verdad solucionar el problema de la financiación injusta para Andalucía" y promover "una redistribución justa" para esta comunidad autónoma, por lo que "ni unos ni otros son de fiar" y "tenemos que ver los hechos", ha zanjado.