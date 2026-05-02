Adelante Andalucía promete comedores públicos frente a la comida de multinacionales que "se forran"

El candidato de Adelante Andalucía a la Presidencia de la Junta, José Ignacio García, en Córdoba en un acto simbólico en defensa de los comedores públicos. - ADELANTE ANDALUCIA

CÓRDOBA 2 May. (EUROPA PRESS) -

Adelante Andalucía ha servido una comida "simbólica" en Córdoba para exigir que "los niños andaluces coman en condiciones y no haya ninguna multinacional que se esté forrando con el derecho a la alimentación en los colegios". José Ignacio García, candidato de Adelante a la Presidencia de la Junta, ha explicado este sábado los principales problemas de alimentación en las escuelas y ha recordado la Ley de Comedores Escolares, que promueve una alimentación "casera, de proximidad y pública".

La situación actual de los comedores escolares andaluces refleja, a su juicio, "un problema estructural, no puntual". Prueba de ello es que la gestión del 72% de los comedores escolares de Andalucía está en manos de seis empresas multinacionales, ha recogido la formación en una nota.

El candidato ha recordado que estos alimentos se cocinan a "cientos de kilómetros" de distancia, se transportan dos veces por semana a los colegios y se recalientan. De este modo, el foco prioritario no parece estar en la niñez andaluza, sino en las empresas. "A esta gente le estamos vendiendo los comedores escolares para que les pongan bandejas de catering de línea fría que luego son recalentadas. Nos parece una auténtica barbaridad", ha criticado García.

La Ley de Comedores de Adelante Andalucía propone la contratación de cocineros "públicos" que elaboren a diario comida casera con productos de proximidad. Además, el personal contratado deberá contar con buenas condiciones laborales. "El objetivo es poner el foco en la importancia de la alimentación para la niñez andaluza, como parte fundamental de la educación", ha subrayado Adelante Andalucía.

Por último, esta propuesta plantea la adquisición de productos de cercanía a agricultores del territorio. "Que sea una oportunidad para que se compren productos de cercanía a los agricultores, a los ganaderas, que dinamicemos el sector primario comprando productos de cercanía y que hagamos una cocina más sostenible y de calidad. Tenemos que desterrar los catering de línea fría, las bandejas recalentadas que te hacen en la otra punta de España y con las que se está forrando una empresa con la sede fiscal en Massachusetts", ha manifestado García.

Adelante Andalucía ha resaltado las "numerosas quejas" de la comunidad educativa en relación a la calidad de los comedores escolares andaluces, con denuncias lideradas por Ustea, Facua, Codapa y asociaciones de AMPA. "Y por eso estamos aquí con un comedor escolar simbólico junto a AMPAs y ONGs con las que hemos trabajado esta cuestión, que están radicadas aquí en Córdoba, y nos han ayudado en el trabajo en esta legislatura para hablar de los comedores escolares", ha anunciado García.

La formación andalucista de izquierdas ha señalado a algunas de estas multinacionales, en su mayoría extranjeras, como el conglomerado francés Serunion y Mediterránea. Además, estas empresas han sido objeto de "denuncias por productos caducados, presencia de larvas en los menús y condiciones laborales precarias para sus trabajadores". "Otra de ellas es Aramark, que es una empresa que tiene su sede en un paraíso fiscal de Estados Unidos. Ya me dirán ustedes lo que le importa a un señor de Massachusetts lo que coman los niños en Andalucía", ha concluido García.



