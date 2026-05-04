Adelante Andalucía traslada a un 'spot' con banda sonora del grupo La Plazuela su idea de campaña 'Vota lo que sientes'

1083724.1.260.149.20260504113309 El candidato de Adelante Andalucía, José Ignacio García, en Jerez de la Frontera (Cádiz). (Foto de archivo). - ADELANTE ANDALUCIA

SEVILLA 4 May. (EUROPA PRESS) -

Adelante Andalucía ha lanzado su "spot audiovisual" de campaña electoral con una "idea clara y directa" que gira en torno al mensaje de 'Vota lo que sientes', con el objetivo de "apelar a la experiencia cotidiana de millones" de andaluces que "sienten, cada día, las dificultades para llegar a fin de mes, acceder a una vivienda digna o recibir atención sanitaria sin la incertidumbre durante meses en una lista de espera".

Así lo ha indicado la formación andalucista de izquierdas en un comunicado este lunes en el que detalla que el vídeo cuenta con la banda sonora del grupo 'La Plazuela', y ha sido realizado por jóvenes "incipientes del mundo del cine" que también son militantes de la organización, "apostando por una creación colectiva hecha con cercanía y compromiso".

Entre ellos destacan Juanma Sayalonga, director del documental sobre la artista cordobesa Gata Cattana, y Curro Benjarano, "joven cineasta que comienza a abrirse camino en el audiovisual andaluz".

Respecto a la banda sonora del vídeo, desde Adelante destacan que corre a cargo de La Plazuela, "uno de los grupos que con más fuerza está proyectando la cultura andaluza dentro y fuera del territorio", a través, por ejemplo, de la canción de 'El lao de la pena', con "más de seis millones de reproducciones en Spotify".

Por otro lado, la locución la firma el actor Adrián Pino, cuya voz "aporta cercanía, identidad y sensibilidad cultural a la pieza", según valoran desde Adelante.

"Precisamente el spot de campaña refleja esa realidad a través de la mirada de una mujer andaluza que encarna los problemas, pero también las aspiraciones, de la mayoría social. La pieza busca conectar con esas emociones compartidas: la frustración, la incertidumbre, pero también la esperanza de vivir mejor y con dignidad", apuntan desde Adelante.

Con el lanzamiento de este spot, la formación andalucista quiere "dejar claro que votar es una herramienta para defender derechos y mejorar la vida cuando se siente que estos están en riesgo", así como que "Adelante Andalucía es una organización que está pegada a la calle, a la realidad de la gente común, porque somos parte de esa mayoría social".

Y, por último, desde Adelante quieren trasladar con este 'spot' que recorrerán "ese camino hacia el 17 de mayo como hasta ahora, con alegría y valentía, y con la convicción de que vamos a echar a las derechas para construir una Andalucía donde vivir bien y con dignidad no sea un privilegio", concluyen desde la formación que lidera José Ignacio García como portavoz y candidato a la Junta.