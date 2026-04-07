Adelante apuesta por una ley de expropiación de viviendas vacías: "No hablamos de la segunda casa en la playa"

El cabeza de lista de Adelante a la Presidencia de la Junta, José Ignacio García, y la candidata Begoña Iza, este martes en Sevilla presentan su propuesta ante un edificio de viviendas. - ADELANTE ANDALUCÍA

SEVILLA 7 Abr. (EUROPA PRESS) -

El candidato de Adelante Andalucía a la Presidencia de la Junta, José Ignacio García, ha propuesto este martes la elaboración de una ley autonómica para la expropiación de viviendas vacías, aun cuando la denominación que ha utilizado este partido ha sido la de "desprivatizar a grandes propietarios, bancos y fondos de inversión".

García ha considerado en declaraciones a los medios de comunicación en Sevilla que la iniciativa "se podría hacer perfectamente con una ley andaluza", convencido de que el papel que debe desempeñar la Administración autonómica en ese caso es "cogerlas, desprivatizarlas y ponerlas en alquiler accesible".

"Hace falta un gobierno que gobierne para la inmensa mayoría de los andaluces y andaluzas que no pueden pagarse una casa", ha asegurado el candidato de Adelante Andalucía, según una nota de este partido.

Ha recalcado en su diagnóstico que en Andalucía hay 640.000 viviendas vacías. "No hablo de la segunda casa de nadie en la playa, hablo de viviendas vacías que no están en ningún tipo de uso y que se usan simple y llanamente para especular", ha explicado García quien ha denunciado que el señor Moreno Bonilla y el Partido Popular gobiernen para esta gente.

En su comparecencia ante un edificio de viviendas ubicado en la Ronda de Capuchinos de Sevilla, a la que García ha señalado como representativa de la situación de la vivienda vacía en Andalucía, por cuanto ha asegurado que "un par de jóvenes alemanes son propietarios de 2.600 casas en España".

Sobre este caso que han utilizado como ejemplo ha apuntado que "estos señores tienen casas en seis provincias de Andalucía", para precisar sobre ellos que "no viven en ninguna", además de que "no tienen ningún interés por Andalucía más que hacer negocios".

José Ignacio García ha hecho una pregunta retórica a "la sociedad andaluza y a todos los partidos andaluces" acerca de si "les parece lógico que estos dos señores tengan 2.600 casas y los andaluces y andaluzas no puedan pagarse una casa, ni en alquiler ni en hipoteca".

El candidato de Adelante Andalucía ha sostenido que "nadie consigue 2.600 casas trabajando, eso es mentira, nadie lo hace honradamente", convencido de que "es fruto de herencias, de inversiones en fondos de inversión y de negocios especulativos".

