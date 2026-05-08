Adelante asegura que las políticas "privatizadoras" en sanidad del PP "cuestan vidas"

El portavoz y candidato de Adelante Andalucía a la Presidencia de la Junta, José Ignacio García, en una atención a los medios en Alcalá de Guadaíra (Sevilla) - ADELANTE ANDALUCÍA

ALCALÁ DE GUADAÍRA (SEVILLA), 8 (EUROPA PRESS)

El portavoz y candidato de Adelante Andalucía a la Presidencia de la Junta, José Ignacio García, ha criticado este viernes las políticas sanitarias llevadas a cabo durante el mandato de Juanma Moreno.

"Mal funcionamiento del sistema que provoca muertes. Las políticas del PP cuestan vidas. ¿Va a dar alguna explicación el señor Moreno Bonilla?", ha señalado García en una atención a los medios en Alcalá de Guadaíra (Sevilla) en referencia a un informe de la revista 'Redacción Médica' sobre el fallecimiento de 3.700 personas por cáncer en Andalucía desde 2019 a 2024.

El informe también señala "problemas en los cribados, retrasos en las citas y falta de personal", entre otros, como algunas de las principales causas de esta situación.

Ante esta situación, la formación ha propuesto la Ley Andaluza contra el Cáncer, consistente en un decálogo que "garantiza un tratamiento y acompañamiento de alta calidad para los pacientes de cáncer y sus familiares". Entre las principales medidas se encuentran un plazo máximo de 21 días para iniciar el tratamiento tras el diagnóstico y 90 días para la reconstrucción de las mamas.

Por otro lado, Adelante ha respaldado la investigación sanitaria como uno de los principales pilares, con una inversión mínima del 2,5 % del presupuesto sanitario. Asimismo, ha propuesto la cobertura total de todos los productos relacionados con el cáncer, la prestación de asistencia psicológica pública para pacientes y familiares, garantías de inserción laboral y el acceso a vivienda cercana al hospital para acompañantes de niños y niñas con cáncer.

