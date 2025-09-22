Adelante celebra este fin de semana su II Escuela de Otoño, en la que participarán Oskar Matute y Teresa Rodríguez

Archivo - El diputado de EH Bildu, Oskar Matute, en una imagen de febrero en el Congreso de los Diputados, participará este fin de semana en la II Escuela de Otoño de Adelante Andalucía. - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

SEVILLA 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

Adelante Andalucía ha informado este lunes de que el próximo fin de semana celebrará en Cuevas del Becerro (Málaga) la segunda edición de su Escuela de Otoño, evento que sitúa como previo "a unas elecciones andaluzas que pueden ser en cualquier momento".

Como plato fuerte de este evento ha remarcado un cierre para hablar de "cómo combatir la extrema derecha con dos de las personas que más le están plantando cara desde sus diferentes ámbitos", entre las que ha mencionado al periodista Antonio Maestre, al diputado de EH Bildu en el Congreso Oskar Matute y a la fundadora de Adelante, Teresa Rodríguez, aunque alejada ya de la primera línea política en tanto que renunció a su acta de parlamentaria autonómica y a ejercer de principal referente para regresar a la docencia en Educación Secundaria, según ha explicado en rueda de prensa su responsable de Organización, Néstor Salvador. Estos participantes debatirán el sábado 27 a las 19,30 horas, según el cartel anunciador de este evento.

Además de estos ponentes como los de mayor relumbrón mediático el cierre de esta II Escuela de Otoño será un mitin de su candidato a la Presidencia de la Junta de Andalucía en las elecciones de 2026, Jose Ignacio García, previsto a las 21,00 horas del sábado, dentro de un acto que sitúa como "el pistoletazo de salida a un curso electoral a la espera de que Moreno Bonilla convoque elecciones cuando mejor le salgan sus cálculos", según una nota de este partido.

Ha explicado el dirigente de Adelante sobre la elección del enclave que si en la pasada edición eligieron Marinaleda (Sevilla) por su condición de "referente de lucha jornalera" que este año obedece a que Cuevas del Becerro supone en estos momentos "una referencia de política municipal alternativa con una candidatura municipalista de izquierdas", de la que ha remarcado que "está plantando cara a las políticas del Partido Popular y mostrando que hay otras formas de hacer política".

Néstor Salvador ha asegurado que la Escuela "ya ha superado todas las expectativas de aforo de personas inscritas" y que cuenta con un cartel de ponentes que "hacen que este fin de semana sea ya una fecha de referencia para la izquierda andaluza", según una nota de este partido.

La II Escuela de Otoño de Adelante Andalucía comenzará el viernes a las 18,30 horas con dos mesas simultáneas: La lucha por los servicios públicos en Andalucía y la lucha por el derecho a la vivienda, al margen de los contenidos descritos para el sábado.

Junto a esos perfiles el responsable de Organización ha desmenuzado otros perfiles de los participantes en la Escuela de Otoño, entre ellos, Adrián Pino, a quien ha presentado como "una de las personas que más esta reivindicando un Canal Sur más representativo", o Sandra Morales, de quien ha destacado que "está defendiendo nuestro acento fuera de las fronteras".

"Tendremos a referentes en feminismo en todo el Estado como Irantxu Varela o Pamela Palenciano. A economistas que ahora mismo están pensando alternativas como Yago Álvarez o Oscar García Jurado. Una mesa específica sobre antirracismo en momento de avance de islamofobia de la extrema derecha con Chaima Boukharsa. Mesas de viviendas, servicios públicos, municipalismo, ecologismo, presentaciones de libros", ha proseguido explicando el responsable de Organización de Adelante.

Adelante ha sostenido que, "frente a una izquierda triste y enfada hace falta juntarse, encontrarse físicamente y pensar colectivamente en cómo cambiar y mejorar las cosas, nosotros somos una izquierda valiente que denuncia lo que haga falta y contra quien haga falta pero también alegre porque para cambiar las cosas hay que hacerlo con la esperanza de poder hacerlo".