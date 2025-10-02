Adelante critica que continúan las "deficiencias" en los comedores escolares andaluces en el nuevo curso

La portavoz adjunta del Grupo Mixto-Adelante Andalucía, Begoña Iza, en rueda de prensa en el Parlamento andaluz. (Foto de archivo). - Joaquin Corchero - Europa Press

SEVILLA 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

Adelante Andalucía ha criticado este jueves que se mantienen al inicio del nuevo curso escolar las "deficiencias" en el servicio de comedor escolar en los centros públicos de las que viene alertando dicha formación.

Así lo ha manifestado la parlamentaria de Adelante Andalucía Begoña Iza en una atención a medios, después de que en la comisión de Desarrollo Educativo y Formación Profesional de la Cámara autonómica se haya abordado este jueves el control del cumplimiento de una moción relativa a política en materia de comedores escolares que registró el Grupo Mixto-Adelante Andalucía.

La diputada de Adelante ha criticado que en dicho punto de la comisión "no estaba ni siquiera la consejera" del ramo, María del Carmen Castillo, "para dar explicaciones", y ha subrayado que "no se están cumpliendo tres puntos" de dicha iniciativa "que se aprobaron".

"Es verdaderamente lamentable", según ha comentado la representante de Adelante, que se ha quejado de que "no hay participación real de las familias", de forma que "no se han innovado los procedimientos para que las familias puedan acudir a los comedores, probar la comida de sus niños, ver qué cantidad se les está dando".

Además, ha advertido de que "no se inspecciona suficiente", ya que en el informe de cumplimiento de la moción "se explica que se han inspeccionado 300 comedores escolares, cuando en Andalucía hay cerca de 3.000", de forma que se ha inspeccionado sólo "un 10%" del total, según ha puesto de relieve.

Begoña Iza ha lamentado que la consejera de Desarrollo Educativo "comenzó el curso muy contenta, diciendo que todo empezaba con normalidad, y la normalidad en los colegios públicos de Andalucía son las deficiencias", así como ha criticado que los comedores mantienen "el mismo modelo de línea fría".

También ha criticado que la Junta mantiene sus concesiones del servicio de comedor escolar con "las mismas tres multinacionales a las que no les importa lo que coma una niña en Olvera (Cádiz) ni un niño en La Carolina" (Jaén), y que vienen a Andalucía "a hacer caja".

Frente a ello, la diputada ha reiterado las "reivindicaciones" de Adelante Andalucía, que pasan por reclamar "una cocina en cada escuela", así como por que "se rescindan estos contratos con estas multinacionales" que "no respetan los derechos laborales".

De igual modo, la representante de Adelante ha lamentado que la Junta "ha desaprovechado una gran oportunidad", al inicio del nuevo curso, de "mejorar el modelo de comedores escolares" en la educación pública, y ha concluido defendiendo que el modelo que propone su formación de "cocinas en todos los colegios necesitaría de políticos mucho más valientes que Carmen Castillo".