Rocío Díaz (PP) asegura que "gobernar es cumplir y Juanma Moreno lo ha hecho en Sierra Nevada"

La candidata del PP por Granda, Rocío Díaz, durante su visita a Sierra Nevada. - PP GRANADA

GRANADA 4 May. (EUROPA PRESS) -

La candidata del PP por Granada a las elecciones del 17 de mayo, Rocío Díaz, ha asegurado en una rueda de prensa en Pradollano, en la estación de esquí de Sierra Nevada, que "Juanma Moreno lo ha demostrado con hechos que otra forma de gobernar es posible, y ha puesto como ejemplo la estación de esquí de Sierra Nevada".

"Frente a años de escándalos, hoy hay gestión, resultados e inversión", ha asegurado la candidata 'popular', quien también ha defendido que, "donde antes había parálisis, ahora hay proyectos en marcha para que nuestra estación, que ha cerrado la temporada con cerca de 900.000 esquiadores, siga siendo motor económico, turístico y deportivo de Granada y Andalucía".

"Porque gobernar es cumplir, y hoy Cetursa funciona mejor, es más competitiva y está preparada para afrontar cualquier escenario", ha afirmado Rocío Díaz, quien ha resaltado igualmente que desde que Juanma Moreno llegó a la presidencia de la Junta de Andalucía en 2019 se han invertido más de 120 millones de euros para su modernización.

La candidata del PP también ha señalado a "los más de 19 millones de euros que la Junta de Andalucía invertirá para mejorar la carretera A-395 de acceso a Sierra Nevada, una actuación largamente esperada, que incorporará aparcamientos disuasorios y un sistema de lanzaderas para facilitar el acceso y reducir la congestión en Pradollano".

Díaz ha destacado la nueva galería de acceso a Borreguiles, la incorporación de maquinaria pisapistas de última generación o las obras del restaurante Nevasol, junto a la modernización de remontes y equipamientos.

Y ha puesto en valor que la estación ha logrado abrir todas las temporadas, incluso en circunstancias excepcionales como la pandemia o episodios de temperaturas hasta seis grados por encima de lo habitual. "Cuando han llegado las dificultades, ha habido planificación y respuestas inmediatas", ha señalado, a la vez que ha puesto en valor "la rápida recuperación tras las borrascas de esta temporada, que permitió restablecer el acceso en apenas dos semanas".

De cara al futuro, ha avanzado que Cetursa movilizará cerca de 20 millones de euros adicionales en nuevas actuaciones centradas en la economía circular del agua, la ampliación de balsas y el impulso al plan de descarbonización, que ya ha reducido un 75% las emisiones.

Además, se reforzará la ciberseguridad y se avanzará en proyectos estratégicos la conexión mediante telecabina o la modernización de remontes clave, según ha señalado. "También impulsaremos estudios para promover la construcción de un aparcamiento subterráneo, con el objetivo de incrementar entre 500 y 1.100 plazas la capacidad de estacionamiento en la zona baja de la estación, así como dos aparcamientos en las zonas medias de la estación para dar solución a los problemas de espacio en Sierra Nevada", ha enumerado.

Para Díaz, "esta es la mayor transformación de Sierra Nevada desde los años 90". En este sentido, ha resaltado que "el modelo impulsado por Juanma Moreno ha permitido que la estación gane en competitividad, sea más sostenible y atraiga a más usuarios como hemos comprobado esta temporada", porque, como ha detallado, "Sierra Nevada es uno de los grandes motores económicos de la provincia, generando el 2,2% del PIB de Granada y más del 2% del empleo".

En clave electoral, la candidata ha subrayado que "Sierra Nevada ha demostrado lo que ocurre cuando hay estabilidad y buena gestión", y ha apelado a que los granadinos" respalden este camino de confianza, seguridad y futuro que sólo puede garantizar el voto a Juanma Moreno el próximo 17 de mayo".