El PSOE se compromete a solucionar problemas de vivienda de los profesionales sanitarios del Costa del Sol

El secretario general del PSOE de Málaga y cabeza de lista por Málaga al Parlamento andaluz, Josele Aguilar, en Marbella (Málaga), la diputada y portavoz del PSOE de Marbella, Isabel Pérez, y el secretario de Organización del PSOE de Málaga, José Bernal. - PSOE

MARBELLA (MÁLAGA), 4 (EUROPA PRESS)

El secretario general del PSOE de Málaga y candidato socialista número uno al Parlamento andaluz, Josele Aguilar, ha criticado este lunes en el municipio malagueño de Marbella la situación "insostenible e indignante" que atraviesa la localidad en materia de vivienda, especialmente después de que se haya conocido que "profesionales sanitarios del Hospital Costa del Sol se ven obligados a vivir en autocaravanas en el aparcamiento del centro hospitalario por no poder acceder a un alquiler asequible".

Aguilar ha realizado estas declaraciones antes de participar en un reparto informativo en el Baratillo de Marbella, junto a la portavoz del PSOE en el Ayuntamiento, Isabel Pérez.

"La situación en Marbella respecto a la vivienda es insostenible e indignante. A ningún vecino o vecina de Marbella le gusta ver que su municipio se ha convertido en noticia a nivel nacional porque el personal sanitario del Costa del Sol tiene que vivir en autocaravanas aparcadas en el parking del hospital, al no encontrar un alquiler razonable conforme a sus sueldos", ha afirmado.

Asimismo, el candidato socialista ha responsabilizado de esta situación al PP, tanto en el Ayuntamiento de Marbella como en la Junta de Andalucía. "Esto ocurre por la conjunción de un gobierno del PP, con la alcaldesa Ángeles Muñoz al frente del Ayuntamiento, y Juanma Moreno al frente de la Junta de Andalucía, que son quienes tienen competencias en materia de vivienda y no han hecho nada para mejorar esta situación", ha apostillado.

También ha criticado que el PP "entiende la vivienda como un bien de especulación, como es evidente que ocurre en Marbella, y no como un derecho al que la ciudadanía debe poder acceder".

Frente a ello, ha defendido que el PSOE, a partir del 17 de mayo, "pondrá en marcha el denominado Plan Montero de Vivienda, con medidas a corto, medio y largo plazo".

Entre las medidas estructurales, ha destacado la creación de un parque público de vivienda "que permita a jóvenes y personas con dificultades acceder a una vivienda a precio asequible". "La vivienda va a ser pública y lo va a ser para siempre", ha subrayado.

Al respecto, Aguilar ha explicado que los jóvenes "contarán con ayudas para cubrir el 20% de entrada que no financian las entidades bancarias, con el objetivo de eliminar obstáculos en el acceso a viviendas de protección oficial".

"No se puede negociar con una vivienda en la que hay una aportación de dinero público para que, pasado un tiempo, se descalifique y se convierta en un bien de especulación. No lo vamos a permitir", ha asegurado.

Por otro lado, el secretario general del PSOE malagueño ha recordado que el compromiso socialista "pasa por construir 100.000 viviendas en las dos próximas legislaturas, reforzando así un parque público de vivienda estable y permanente".

MEDIDAS

Además, Aguilar ha anunciado medidas "inmediatas" para dar respuesta al problema "sangrante" que vive Marbella, "donde no solo el personal sanitario del Hospital Costa del Sol, sino también profesorado de colegios e institutos públicos, tiene dificultades para tomar posesión de sus plazas o se ve obligado a abandonarlas por no encontrar vivienda".

Entre esas medidas, ha planteado destinar la Residencia de Tiempo Libre "a alquiler asequible, con precios proporcionales a los ingresos del personal público". Asimismo, ha señalado otras dos instalaciones que podrían adaptarse para ofrecer soluciones habitacionales: el Albergue África y el CIOMijas.

"Con las debidas reformas y adaptaciones, estas instalaciones podrían ponerse en un tiempo corto y razonable a disposición del personal sanitario del Costa del Sol y del profesorado de los centros públicos de Marbella", ha explicado.

"APOSTAR POR LA VIVIENDA COMO UN DERECHO"

Aguilar ha insistido en que "hay que apostar por la vivienda como un derecho y no como un bien de especulación, como hace el PP". Por ello, ha pedido el voto para el PSOE el próximo 17 de mayo "para que la vivienda deje de ser objeto de especulación por parte de los ayuntamientos del PP y de la Junta de Andalucía de Moreno Bonilla, y empiece a considerarse un derecho desde el gobierno socialista de María Jesús Montero".

Por su parte, la portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Marbella, Isabel Pérez, ha criticado "la grave situación que atraviesa el municipio en materia de vivienda" y ha alertado de que "hay ciudades que crecen y hay ciudades que expulsan, y Marbella, hoy, expulsa".

Ha señalado que "la ciudad está expulsando a profesionales esenciales como médicos, enfermeras, maestros y profesores, los mismos que salvan vidas y forman a nuestros hijos, pero que no pueden permitirse vivir en el municipio en el que trabajan".

En este sentido, ha recordado que el PSOE lleva años advirtiendo de esta situación: "Llevamos años denunciándolo ante un Partido Popular que no ha movido un solo dedo. Pero el tiempo de los avisos ha terminado. Marbella no puede seguir esperando políticas de vivienda ni a que el PP reaccione, porque ya sabemos que no va a hacerlo", ha afirmado.

Así, ha insistido en que "la crisis habitacional no es nueva, pero sí cada vez más grave, especialmente por su impacto en los servicios públicos". "Lo hemos dicho en los plenos, en los medios y en la calle, pero el PP ha seguido gobernando como si el problema no existiera", ha dicho.

Además, ha puesto rostro a esta situación y ha señalado que "hay trabajadores del Hospital Costa del Sol que viven en caravanas, personas que cuidan de nuestros enfermos cada día y que no tienen un hogar digno al que volver al terminar su jornada".

En relación con la Residencia de Tiempo Libre, Pérez ha criticado "la decisión del Partido Popular de privatizarla". "Hay que decirlo sin eufemismos: el PP ha decidido privatizar un recurso público que podría estar alojando hoy mismo a estos profesionales. Tenían la solución en la mano y han elegido el negocio privado antes que el bien común", ha declarado. "Eso no es un error de gestión, es una decisión política, y el PSOE la rechaza frontalmente", ha apostillado.

Por último, ha recalcado que "las políticas de vivienda no son un lujo, son imprescindibles para que la ciudad funcione. Sin profesionales sanitarios y educativos que puedan vivir aquí, Marbella no puede garantizar ni una sanidad sostenible ni una educación pública de calidad".

Así, desde el PSOE exigen al equipo de gobierno "una actuación inmediata". "No se puede seguir mirando hacia otro lado mientras Marbella pierde a quienes la sostienen cada día. Es urgente poner en marcha medidas reales y eficaces para garantizar el acceso a la vivienda", ha concluido.

