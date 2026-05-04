Antonio Sevilla (Vox) asegura que Montero "hundió la sanidad pública" en Andalucía y Moreno "la ha rematado"

El candidato número 1 de Vox por Málaga a las elecciones andaluzas, Antonio Sevilla. - VOX MÁLAGA

MÁLAGA 4 May. (EUROPA PRESS) -

El candidato número 1 de Vox por Málaga a las elecciones andaluzas, Antonio Sevilla, ha responsabilizado a "los casi 50 años de bipartidismo de la situación actual" en la sanidad pública andaluza y ha señalado que PP y PSOE "están totalmente desacreditados en la gestión sanitaria". "Fue María Jesús Montero quien hundió la sanidad pública y Moreno Bonilla la ha rematado", ha dicho.

Así lo ha asegurado Sevilla frente al Hospital Regional Universitario de Málaga, donde ha apuntado a la "dramática situación" que en opinión de Vox atraviesa la sanidad pública en la provincia, "marcada por las listas de espera, la falta de profesionales, la precariedad laboral de los sanitarios y la ausencia de una planificación real de infraestructuras".

En el marco de la campaña provincial que Vox, el candidato ha trasladado las propuestas de la formación en materia sanitaria mediante mesas informativas y ruedas de prensa en hospitales y centros de salud de la provincia.

Según ha explicado el candidato, el objetivo es "hablar con los pacientes, con sus familiares y con todos los profesionales sanitarios para conocer de primera mano la realidad de la sanidad malagueña".

Para Sevilla, "la realidad dista mucho de lo que vende el Gobierno del PP de Moreno Bonilla, para el que todo es propaganda y todo está bien". "Irremediablemente, la sanidad pública en Málaga pasa por unas listas de espera que crean incertidumbre en muchas familias, frustración y sufrimiento", ha apuntado.

Al respecto, ha lamentado que los malagueños "tienen que esperar una media de siete días para tener cita con su médico de cabecera", mientras que "para pruebas diagnósticas y operaciones tienen que pasar meses".

Además, ha calificado de "demoledores" los últimos datos publicados por el SAS sobre el Hospital Regional, ya que "más de 15.000 malagueños están esperando una operación y más de 100.000 pacientes están esperando una consulta". "Esta es la realidad de la sanidad pública en Málaga y en Andalucía", ha criticado.

Para Sevilla, estos datos demuestran que "el PP con su vía andaluza no es más que un espejo de las políticas socialistas, manteniendo chiringuitos, gasto político y gasto superfluo mientras la sanidad pública vive una situación dramática".

Además, ha criticado las prioridades presupuestarias del Gobierno andaluz y "la precariedad" que sufren muchos profesionales sanitarios en Málaga capital y provincia. "El Gobierno de la Junta de Andalucía gasta 4.500 euros al mes por mena, mientras a los residentes de cuarto año tan solo les pagan un salario base de 1.200 euros", según ha apuntado.

Frente a esto, Vox propone reforzar la Atención Primaria, incorporar más médicos, enfermeros y auxiliares, mejorar sus condiciones laborales, garantizar salarios "dignos" y reducir la carga burocrática "que soportan los profesionales".

Al respecto, Sevilla ha defendido la necesidad de poner en marcha "un plan provincial de infraestructuras sanitarias que permita aumentar de forma real la capacidad de hospitales y centros de salud".

"No hablamos solo de Málaga capital, sino de toda la provincia: el área metropolitana, la Costa del Sol, la Axarquía, Antequera, Ronda y todos los municipios malagueños", ha explicado el candidato, que ha asegurado que Vox centrará sus esfuerzos a partir del 17 de mayo "en garantizar una sanidad digna para todos los andaluces".

