Por Andalucía afronta "con ganas" el debate para ver "que hace Moreno cuando no está ante un decorado"

La candidata de Por Andalucía en Cádiz, Esperanza Gómez. - POR ANDALUCÍA

CÁDIZ 4 May. (EUROPA PRESS) -

La candidata de Por Andalucía por Cádiz, Esperanza Gómez, ha asegurado que desde la coalición están "con ganas e ilusión" para afrontar el debate electoral que se celebra este lunes en RTVE y que va a contar con la participación del candidato a la Presidencia de la Junta, Antonio Maíllo.

"Queremos ver qué es lo que hace Moreno cuando no está ante un decorado rompiendo una cinta y hablando a una Andalucía que no existe y se tiene que enfrentar de verdad a hablar de las medidas que realmente afectan e importan a todos los andaluces", ha asegurado la candidata en una atención ante los medios en Cádiz.

Asimismo, Gómez ha destacado la "ilusión" de la coalición por ver como su candidato "expone las principales propuestas del programa" durante la emisión del debate.

RTVE celebra este lunes 4 de mayo el primer debate electoral televisado de cara a los comicios autonómicos del próximo 17 de mayo. Un debate en el que van a participar los cinco candidatos a la presidencia de la Junta de los partidos con representación en el Parlamento de Andalucía.

El debate 'a cinco' en RTVE va estar presentado por Xabier Fortes y Laura Clavero y se va a celebrar en la sede del centro territorial de RTVE en Sevilla. Se va a emitir en directo en La 1 tras finalizar el Telediario 2, a las 21.45 horas aproximadamente, en desconexión para Andalucía, y para toda España a través del Canal 24 horas, Radio 5, RTVE.es y RTVE Play.



