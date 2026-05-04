Por Andalucía propone crear una escuela andaluza de cine y "recuperar" las series diarias en Canal Sur

La candidata de Por Andalucía en Cádiz, Esperanza Gómez, en una atención con los medios. - POR ANDALUCÍA

CÁDIZ 4 May. (EUROPA PRESS) -

Por Andalucía ha presentado este lunes su Plan para el Cine y el Audiovisual dentro de sus propuestas para las próximas elecciones autonómicas del 17 de mayo. Entre las ideas está la creación de una escuela andaluza de cine y la recuperación de la producción de series diarias en Canal Sur Televisión.

Según ha indicado la coalición en una nota, con este plan se busca "dinamizar" la industria cinematográfica de la comunidad, así como "frenar la fuga de talento" a otras comunidad.

En este sentido, la candidata de Por Andalucía en Cádiz, Esperanza Gómez, ha lamentado la "fuga constante" de productoras audiovisuales a puntos como País Vasco o Cataluña. Una situación que ha atribuido a la "falta de incentivos adecuados y una falta de estrategia del PP desde la Junta de Andalucía, acorde a los tiempos actuales en los que se sufre una dura competencia por incentivos fiscales".

Gómez ha anunciado la propuesta de "recuperar" en Canal Sur la producción de series de emisión diarias, "siguiendo el modelo de producciones históricas como 'Arrayán' o 'Plaza Alta'". "No hay mejor manera de generar escuela, empleo estable y de calidad en el sector audiovisual que reactivar una producción continuada desde la televisión pública", ha afirmado.

Por Andalucía ha defendido que esta iniciativa "permitiría crear oportunidades laborales para profesionales de todos los ámbitos del audiovisual (guionistas, técnicos, intérpretes y equipos de producción..) y contribuiría a frenar la emigración del talento andaluz hacia otras comunidades".

"Andalucía llegó a ser un referente nacional en producción de series que, además de éxitos de audiencia, funcionó como creación de cantera", ha explicado Gómez.

Por otro lado, la coalición ha propuesto crear una escuela andaluza de cine. "Queremos que Andalucía se cuente desde Andalucía, y que nuestras historias las hagan nuestros creadores y creadoras", ha defendido Gómez. También, desde Por Andalucía se ha apostado por "recuperar" las series de animación, como 'Bandolero' "para diversificar dentro de la propia industria, al mismo tiempo que se crea cantera y se cuenta nuestra historia y nuestra forma de vida".

Asimismo, Por Andalucía ha ideado reforzar la plataforma Canal Sur Más para "impulsar webseries y contenidos de nuevos creadores, así como garantizar la emisión de cortometrajes andaluces en la televisión pública, apostando por el talento emergente y por nuevas audiencias".

