Adelante iniciará esta semana su "precampaña" andaluza reivindicándose como "alternativa a la derecha y extrema derecha"

El portavoz de Adelante Andalucía, José Ignacio García, ofrece un desayuno informativo en Sevilla. - ADELANTE ANDALUCÍA

SEVILLA 23 Feb. (EUROPA PRESS) -

Adelante Andalucía dará comienzo oficialmente esta semana a su "precampaña" de cara a las próximas elecciones autonómicas, previstas para el mes de junio de este año 2026, reivindicándose como "alternativa a las derechas y la extrema derecha" en la comunidad autónoma.

Así lo ha trasladado este lunes el portavoz y candidato de Adelante Andalucía a la presidencia de la Junta en las próximas elecciones, José Ignacio García, en un desayuno informativo que ha ofrecido en Sevilla, en el que ha informado del inicio de la precampaña de su partido coincidiendo con el festival 'Poderío andaluz' que tiene previsto celebrar en Jerez de la Frontera (Cádiz) este próximo viernes, 27 de febrero, víspera del día de Andalucía.

José Ignacio García ha defendido que Adelante encarna "una alternativa" política que "habla de la vida diaria, de los problemas de la gente, de sanidad, de educación y de vivienda, y no de cosas de políticos, por decirlo de alguna forma".

Ha apuntado que la precampaña de Adelante "va a pivotar en torno a dos ideas", siendo una de ellas la de la "valentía, que es necesaria frente a la derecha y la extrema derecha, que viene a privatizar nuestros derechos", y, por otro lado, la "alegría".

"Por eso este viernes iniciamos nuestra precampaña con un festival de música en Jerez, como hacemos los andaluces las cosas, con valentía, pero también con ganas de disfrutar y con alegría y, sobre todo, centrándonos en los problemas de la vida diaria de los andaluces", ha justificado José Ignacio García.