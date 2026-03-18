Adelante pide la comparecencia de Sanz en el Pleno porque la Junta "sabía" de antemano del "escándalo" de los cribados

El portavoz del Grupo Mixto-AdelanteAndalucía, José Ignacio García, durante la ronda de ruedas de prensa de portavoces de los grupos parlamentarios en el Parlamento de Andalucía, a 18 de marzo de 2026 en Sevilla (Andalucía, España). Los portavoces de los - Joaquín Corchero - Europa Press

SEVILLA 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Adelante Andalucía, José Ignacio García, ha anunciado este miércoles que su grupo parlamentario va a pedir la comparecencia del consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, en el Pleno de la Cámara andaluza tras quedar "demostrado" que en la administración autonómica gobernada por el PP-A "sabían" de antemano del "escándalo del cribado del cáncer de mama".

"Es duro decirlo, pero es verdad que lo sabían" en la Junta antes de que el asunto saltara a la prensa, ha señalado el portavoz del Grupo Mixto-Adelante Andalucía en una rueda de prensa en el Parlamento andaluz en la que se ha apoyado en informaciones publicadas por el diario 'El País' para subrayar que "en mayo de 2023 se le avisó por primera vez" a la Junta, y "en abril de 2025 por segunda vez" sobre dicha cuestión, pero no fue "hasta octubre de 2025, cuando lo sacó la prensa y cuando los andaluces se movilizaron", cuando desde el Gobierno de Juanma Moreno "tuvieron que reconocer que no se estaban haciendo las pruebas y no se estaba tratando a miles de mujeres con cáncer de mama".

El portavoz de Adelante ha considerado así que queda "demostrado" que "pudo haberse evitado" esta crisis, porque, "en mayo de 2023, el servicio de Radiología" del Hospital Virgen del Rocío de Sevilla "les avisó por escrito de que había un enorme atasco a la hora de desarrollar las mamografías".

Y, "en abril de 2025, se les comunica con un documento que hay 6.400 mamografías pendientes de hacerse, y les responden que es que no hay recursos, que no hay personal", según ha continuado relatando José Ignacio García, quien ha advertido de que "en ese mismo momento había habido un recorte de 91 millones de euros en materia de personal para los principales hospitales de Andalucía", y, en concreto, el Hospital Virgen del Rocío "había sufrido un recorte de 25 millones de euros, una disminución del 7% con respecto al año anterior, en materia de personal".

El portavoz de Adelante ha advertido además de que "el mismo profesional que denunció y avisó al Gobierno (andaluz) por escrito es al que ahora pretenden tomar de cabeza de turco y echarle el muerto" desde la Junta, y ha insistido en subrayar que esta circunstancia "puede haber costado vidas de mujeres con cáncer de mama".

Tras criticar que, "hace apenas una semana", el presidente de la Junta, Juanma Moreno, "volvió a decir que ellos se enteraron por la prensa" de lo que estaba sucediendo con el programa de detección precoz del cáncer de mama, que "ellos no sabían nada" previamente, el portavoz de Adelante ha remarcado que "se ha demostrado" que en la administración andaluza "tenían documentos donde se recogían todas esas mamografías atrasadas" y "esas pruebas que no se estaban haciendo", y se ha preguntado si desde el Ejecutivo del PP-A "van a decir algo".

José Ignacio García ha señalado además que la Junta prometió tras saltar el asunto a los medios de comunicación "un plan de choque con 65 radiólogos", y ha criticado que la cifra de los profesionales que finalmente han sido contratados "no llega a la mitad" de esa cantidad, por lo que ha insistido en acusar al Gobierno del PP-A de haber "mentido" con este asunto, al tiempo que ha anunciado que su grupo parlamentario va a pedir que Antonio Sanz "comparezca en el Pleno del Parlamento y explique esto, porque le están echando toda la culpa al mismo profesional que demuestra ahora con documentos que comunicó el problema y que se podía haber evitado".

"Los andaluces nos merecemos un gobierno mejor, responsable, que no mienta", ha sentenciado el portavoz de Adelante al hilo de esta cuestión.

HUELGA DE MÉDICOS

Por otro lado, se ha referido a la huelga de médicos que está teniendo continuidad esta semana al hilo del Estatuto Marco que impulsa el Ministerio de Sanidad, y al respecto el representante de Adelante ha insistido en defender que "la situación de los profesionales de la medicina en Andalucía y en todo el Estado requiere de dos medidas que tienen que ir juntas", y que pasan por "mejorar sus condiciones laborales", con "mejores salarios, contratos estables, jornadas más cortas", entre otras cuestiones, y, "a la vez", por "eliminar la compatibilidad entre la (sanidad) pública y la privada".

José Ignacio García ha indicado que "esto hay que pedírselo al Gobierno andaluz y al Ministerio de Sanidad" que dirige Mónica García, y "esto tiene que estar en el Estatuto Marco a nivel estatal", según ha concluido.