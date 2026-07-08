Adelante pide que "empiece a funcionar el Parlamento" tras el acuerdo PP y Vox, que recoge "crear un ICE andaluz"

El portavoz del Grupo Parlamentario Adelante Andalucía, José Ignacio García, durante la ronda de ruedas de prensa de portavoces de los grupos parlamentarios en el Parlamento de Andalucía. - Joaquín Corchero - Europa Press

SEVILLA 8 Jul. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Adelante Andalucía, José Ignacio García, ha pedido que "empiece a funcionar el Parlamento" tras la investidura del presidente de la Junta, Juanma Moreno, con un acuerdo entre PP-A y Vox, y que se celebren plenos y comisiones parlamentarias antes del paro estival en agosto.

"Nos parece una barbaridad que el Partido Popular y Vox pretendan bloquear el funcionamiento del Parlamento hasta el mes de septiembre. Nosotros creemos que hay temas de los que se pueden hablar", ha afirmado García en una rueda de prensa en la cámara andaluz.

En esta línea, ha señalado que "se están cobrando dietas cuando no hay actividad parlamentaria", un hecho que ha calificado como "una barbaridad". "Que hasta en los institutos están los equipos directivos ahora mismo trabajando", ha espetado.

Entre los temas a tratar, García ha pedido explicaciones en el parlamento sobre el contenido del acuerdo de gobierno entre PP-A y Vox sobre el que ha puesto el foco, concretamente en el punto 21, que recoge la creación de un servicio de verificación del fraude prestacional y del padrón y la residencia efectiva.

"Esto es crear una policía paralela, como el ICE de Trump, pero al servicio de Bonilla y Gavira. Esto es una auténtica barbaridad antidemocrática y legal", ha subrayado el portavoz quien ha asegurado que "denunciaran a las instancias oportunas" dicho servicio.

"¿Quiénes son ellos para desmantelar mafias? Eso lo hace la policía, no un servicio creado, nuevo, sin control, que no sabemos ni quiénes son, ni quiénes son esos agentes, ni quién los controla", ha aseverado.

En paralelo, ha asegurado que "no ha habido conversaciones ni contactos" con Moreno para su investidura. "Si nos hubieran contactado, hubieran encontrado la respuesta que hemos dicho en público, que es que no. Pero no habido contactos", ha reiterado.

"Si el señor Moreno Bonilla tiene problemas de conciencia porque se siente mal por haber pactado con los fascistas, tiene dos opciones, o va a una parroquia y se confiesa o rompe el pacto", ha destacado.

Asimismo, García ha señalado que pedirán la "presencia proporcional" de su grupo en los diferentes órganos parlamentarios. "Yo quiero que estén todos los grupos parlamentarios en todos los órganos. Creo que es lo lógico, si el Partido Popular y Vox arrasan y pretenden que no se cumpla eso, pues será su responsabilidad", ha indicado.