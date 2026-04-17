Por Andalucía presenta una candidatura en Cádiz para "plantar cara al abandono histórico" de la provincia

Foto de los integrantes de la candidatura de Por Andalucía para la provincia de Cádiz para el 17 de mayo - POR ANDALUCÍA

CÁDIZ 17 Abr. (EUROPA PRESS) -

La coalición Por Andalucía ha presentado este viernes su candidatura para la provincia de Cádiz de cara a las elecciones andaluzas del próximo 17 de mayo, una lista con la que busca "plantar cara al abandono histórico de Cádiz" y poner "en el centro" cuestiones como la vivienda, el empleo digno y la defensa de los servicios públicos frente a "la turistificación y las desigualdades".

Lo ha hecho en un acto celebrado junto al Balneario, en la playa de La Caleta de Cádiz, un enclave "cargado de simbolismo" para la ciudad, en el que ha intervenido la cabeza de lista por Cádiz, Esperanza Gómez (Sumar), junto a Jorge Rodríguez (Izquierda Unida), Marina Liberato (Podemos) y Alfredo Charques (Verdes Equo).

En una nota, la formación ha explicado que el espacio político que integra a Movimiento Sumar, Izquierda Unida, Podemos, Verdes Equo, Iniciativa del Pueblo Andaluz, Alternativa Republicana y Alianza Verde, "se reivindica como una alternativa amplia, diversa y comprometida con los derechos sociales, la justicia climática y la igualdad en Andalucía".

Esperanza Gómez ha arrancado su intervención agradeciendo la presencia de las organizaciones que conforman la coalición, destacando que "la diversidad y la pluralidad enriquecen una candidatura que tiene un proyecto claro para Andalucía".

Asimismo, ha puesto en valor el respaldo recibido por parte de referentes políticos y sociales, señalando que, Por Andalucía "combina juventud con experiencia, cargos institucionales con activistas, gente que sabe de vivienda, de educación y de sanidad".

La candidata ha subrayado "el carácter simbólico" del lugar elegido para la presentación, apuntando a "la problemática de la turistificación en barrios como La Viña", donde "el 12% de las viviendas son turísticas, lo que impide a muchos jóvenes desarrollar su proyecto de vida donde trabajan, donde está su familia y donde quieren vivir", como ha advertido.

"Nos está quedando una Andalucía que no es para los andaluces y andaluzas, sino un escaparate pensado para los turistas", ha lamentado Gómez, quien también ha alertado sobre la situación de la universidad pública andaluza, que en su opinión "no puede soportar otra legislatura de Moreno".

Tal y como ha dicho, "el plan" del PP es "asfixiar la financiación de la universidad pública para beneficiar a las privadas, dejando a las familias trabajadoras sin acceso a los estudios que garantizan un futuro digno".

En clave provincial, Gómez ha denunciado "décadas de abandono institucional" hacia Cádiz, con tasas de paro y precariedad "superiores a la media andaluza y nacional", y ha defendido que la provincia "tiene que ocupar el lugar que merece en Andalucía". "Las urnas hoy están vacías, pero si la ciudadanía gaditana progresista sale a votar el 17 de mayo, las vamos a llenar de votos útiles para cambiar la vida de los gaditanos y gaditanas", ha concluido.

Por su parte, el número dos de Por Andalucía, Jorge Rodríguez, ha señalado que a "un mes exacto" para las elecciones autonómicas la provincia de Cádiz "se juega mucho", como "la posibilidad de sacar del gobierno al Partido Popular" tras ocho años en los que "ha precarizado y empobrecido a la ciudadanía y, sobre todo, ha maltratado de forma sistemática la sanidad, la dependencia, la educación".

Rodríguez ha aludido a un plan "totalmente premeditado y organizado del Partido Popular", que consiste en "convertir a todos y cada uno de nuestros derechos en un negocio para unos pocos". A este respecto, ha asegurado que Cádiz es "una de las provincias donde hay más hospitales privados y derivación de fondos públicos a la sanidad privada".

El número dos de Por Andalucía por Cádiz ha justificado "la necesaria unión de la izquierda" en esta candidatura "tras mucho trabajo en común", argumentando que "aunque vengamos de tradiciones políticas diferentes, defendemos lo común, los servicios públicos".

Así, ha valorado que la candidatura de Por Andalucía en la provincia de Cádiz es "una respuesta a la realidad y al debate que hay en la calle", resaltando "la unidad de la izquierda como proyecto colectivo y común para desalojar las políticas de derecha y de ultraderecha en Andalucía".

"Desde por Andalucía tenemos claro que cada voto cuenta", ha afirmado, asegurando que la respuesta en las urnas el próximo 17 de mayo "tiene que ser colectiva, con alegría, con ilusión".

Con esta presentación, Por Andalucía inicia su camino hacia el 17 de mayo en la provincia de Cádiz con el objetivo de "consolidar" una candidatura de confluencia "capaz de representar a una mayoría social que demanda soluciones frente a la precariedad, la crisis de la vivienda y la emergencia climática", como se ha señalado desde esta formación.

El acto ha contado con la participación de la actual portavoz de Por Andalucía en el Parlamento andaluz, Inma Nieto, que cierra la candidatura por la provincia de Cádiz, así como con la diputada de Sumar en el Congreso, Esther Gil de Reboleño, junto a militantes y simpatizantes de las diferentes fuerzas políticas.