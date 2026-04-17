Moreno reivindica la "estabilidad" de su gobierno "frente a los argumentarios y frases hechas" de la oposición

El presidente del PP de Andalucía, Juanma Moreno, a su llegada a un acto del PP en Sanlúcar. - Rocío Ruz - Europa Press

SANLÚCAR DE BARRAMEDA (CÁDIZ), 17 (EUROPA PRESS)

El candidato del PP a la reelección en la presidencia de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha reivindicado la "estabilidad" de su Gobierno frente al "objetivo de las otras cuatro fuerzas políticas que tienen representación parlamentaria, cuya única propuesta es derribar esa estabilidad de la que disfruta Andalucía, porque no tiene proyecto" y "hacen campaña con un argumentario en la mano y con frases hechas que solo se basan en atacar, en este caso al PP". "Frente a eso, nosotros tenemos la experiencia de estos siete años de gobierno" y el discurso "se cae con los datos en la mano y se cae con la realidad social", ha añadido.

En un acto con alcaldes y cargos del PP en Sanlúcar de Barrameda (Cádiz), Juanma Moreno les ha trasladado que aunque las encuestas son positivas y dicen que rozan la mayoría absoluta, "con que las otras fuerzas políticas que ahora mismo tienen representación parlamentaria saquen un diputado más, se ha perdido la mayoría absoluta".

En este sentido, ha manifestado que tener "una mayoría de estabilidad no es fácil, es muy difícil, es prácticamente épico" por lo que ha pedido "esfuerzo y entrega hasta el último simpatizante y afiliado para conseguir el objetivo de seguir dando estabilidad, confianza y futuro a Andalucía". "Queda un mes, pero que no piensen, ni mucho menos, que este objetivo que tenemos de seguir dando estabilidad, está asegurado, aquí no hay nada seguro", ha subrayado.

En este sentido, ha manifestado que "no hay nada seguro porque los objetivos de las otras cuatro fuerzas políticas es derribar esa estabilidad y, para el que no lo sepa, no tener estabilidad genera serios problemas a los ciudadanos, supone muchas limitaciones en el ámbito de la gestión de gobierno". "En estos tiempos de incertidumbre, donde nos sorprendemos de las situaciones que estamos viviendo, donde hay una situación bélica, un encarecimiento de los precios, y todas las consecuencias que tienen en nuestra economía, necesitamos seguridad", ha afirmado.

Así, ha reivindicado la acción de gobierno del PP en estos años al frente de la Junta "demostrando a lo largo de estos siete años de gobierno que nos dejamos la piel, que trabajamos sin descanso por el interés general de los ciudadanos", así como que "cuando un gobierno se dedica a gestionar y no a hacer politiqueos de tercera, las cosas salen adelante".

"¿Quién nos iba a decir, a los andaluces, que íbamos a conseguir 59 meses consecutivos de bajada del desempleo interanual en nuestra comunidad autónoma?", ha preguntado a modo de ejemplo como dato de buena gestión, antes de cuestionar igualmente "¿quién iba a decir que el año 2025 se ha cerrado con récord de inversión extranjera en Andalucía?".

Asimismo, tras afirmar que "Andalucía es respetada en el conjunto de España y en el resto de Europa gracias al trabajo serio, responsable y honesto", Juanma Moreno ha defendido que todo eso se ha hecho "sin atacar absolutamente a nadie" y ha criticado "los discursos vacíos que dicen que prácticamente el Gobierno andaluz está desmantelando los servicios públicos, que va contra los más vulnerables y se caen esos discursos con los datos en la mano y con la realidad social".

"Somos los preferidos de los ciudadanos porque hemos hecho una profunda reforma de mejora en los servicios públicos, educación, sanidad y también en servicios sociales y a algunos se le olvidan las cositas que nos dejaron en los cajones, como ese medio millón de personas en listas de espera o un montón de deuda y de atascos administrativos en el ámbito educativo o en el ámbito sanitario", ha dicho.

Así, ha insistido en que en las próximas elecciones se trata de elegir entre "el modelo de la serenidad, la estabilidad y la confianza, que representa el PP y lo hace siempre con la verdad por delante, o los modelos de incertidumbre, bronca, inestabilidad, líos como los que hay en España y en otros territorios del país". "Nosotros no queremos estar en esa liga de los líos, queremos estar en la liga de los que trabajamos eficiente y ordenadamente por el interés del conjunto de los ciudadanos", ha incidido.

Hay mucho trabajo por hacer hasta el próximo 17 de mayo, ha advertido Juanma Moreno, que ha añadido que hasta entonces "van a venir muchas personas por aquí que no conocen Andalucía, que vienen a hacer campaña sin saber ni siquiera cuál es la morfología ni la sociología de una provincia, ni los deseos de sus ciudadanos, pero vienen con un argumentario en la mano y con frases hechas".

"Frente a eso nosotros tenemos la experiencia de estos siete años de gobierno y de los alcaldes y alcaldesas que estáis gobernando con ejemplaridad, con honestidad y además con eficiencia", ha dicho el dirigente del PP antes de pedirles "que la fuerza de cada uno de los municipios salga a lo largo de este mes para conseguir el objetivo de conseguir la mayoría de la estabilidad, la serenidad y la convivencia". "Aquí gobernamos para todos, no rompamos lo que funciona, no demos pasos atrás, no limitemos nuestras posibilidades como andaluces", ha concluido.



